Жителя Алапаевска оштрафовали за злой комментарий в соцсетях

17.21 Понедельник, 27 апреля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Алапаевский городской суд наказал штрафом местного жителя за злой комментарий под постом во «ВКонтакте» об избиении мужчины.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в посте говорилось, что среди нападавших были мигранты, и 15 января 2025 года алапаевец, прочитав пост, оставил гневный комментарий. В октябре 2025 года правоохранительные органы заметили этот комментарий и направили его на лингвистическую экспертизу – она показала, что комментарий содержит враждебные высказывания. В апреле 2026 года прокурор возбудил дело по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Суд признал алапаевца, оставившего злой комментарий, виновным в административном правонарушении и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление ещё не вступило в законную силу.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
21:08 За первый месяц самокатного сезона в Свердловской области пострадали 134 человека
20:01 Посвящённый Екатеринбургу художественный альбом презентуют в Музее радио
19:34 Жителя Нижнего Тагила отправят в колонию за хранение карфентанила
19:20 За неделю в Свердловской области родились 645 малышей
19:01 Для екатеринбуржцев готовят экскурсию по Челябинску
17:36 СМИ сообщают, что студент УрФУ узнал о своём отчислении в военкомате
17:21 Жителя Алапаевска оштрафовали за злой комментарий в соцсетях
16:56 Жительницу Нижнего Тагила приговорили к общественным работам за финансирование нежелательных организаций
16:11 Пьяный мужчина на Renault сбил девятилетнюю девочку под Берёзовским
16:04 В Серове экс-страховщицу будут судить за оформление медицинских полисов для иностранцев
15:25 Руководителей «УралДорТехнологий» признали виновными в хищении 48,5 млн рублей при уборке дорог
14:39 В Свердловской области неизвестные привязали собаку к железной дороге
13:18 В Екатеринбурге оператор «УЭТП» присвоил 12 миллионов рублей и проиграл половину на ставках
12:35 СМИ сообщают о задержании каменца по подозрению в сексуальном насилии над ребёнком
12:04 В Верхней Пышме врача по фамилии Беда признали виновным в смерти пациента
11:38 Юные вокалисты, художники и журналисты показали таланты на форуме «АртНавигатор» в Екатеринбурге
11:03 Годовая инфляция продолжает замедляться в Свердловской области
10:49 Шестилетняя девочка выпала из окна на Эльмаше
10:46 Стартовал приём заявок на десятую премию «Автодилер года»
09:28 Образы со световозвращающими аксессуарами показали на Неделе моды в Екатеринбурге
20:21 УрФУ переведёт студентов на гибридное обучение до середины октября
20:14 В Екатеринбурге снова отменили традиционное шествие студентов в День радио
18:42 В Екатеринбурге откроется новая арт-резиденция
18:36 Житель Первоуральска крал зерновой кофе и продавал его на улице
16:32 В Нижнем Тагиле более 100 юных спортсменов вышли на «Первый старт»
15:29 В Екатеринбурге открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА
Все новости
