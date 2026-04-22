Жителя Алапаевска оштрафовали за злой комментарий в соцсетях
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Алапаевский городской суд наказал штрафом местного жителя за злой комментарий под постом во «ВКонтакте» об избиении мужчины.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в посте говорилось, что среди нападавших были мигранты, и 15 января 2025 года алапаевец, прочитав пост, оставил гневный комментарий. В октябре 2025 года правоохранительные органы заметили этот комментарий и направили его на лингвистическую экспертизу – она показала, что комментарий содержит враждебные высказывания. В апреле 2026 года прокурор возбудил дело по статье 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Суд признал алапаевца, оставившего злой комментарий, виновным в административном правонарушении и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. Постановление ещё не вступило в законную силу.
