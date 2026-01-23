Возрастное ограничение 18+
В Кушве восстановили теплоснабжение жилых домов
Фото: департаменте информационной политики Свердловской области
Теплоснабжение жилых домов в Кушве восстановили после завершения работ на котельной «Блочная». Как сообщили в департаменте информационной политики, по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера в город выезжал заместитель министра регионального МинЖКХ Василий Фадеев, он проверил ход восстановительных работ в системе теплоснабжения.
Ремонт оборудования котельной завершён, дополнительно установлено насосное оборудование, котёл запущен. Температуру теплоносителя в сетях повышают поэтапно. В департаменте информационной политики уточнили, что все котельные города работают в штатном режиме, подача тепла осуществляется по графику.
Коммунальные службы продолжают обход жилых домов и контролируют температуру в квартирах, чтобы оперативно выявлять возможные отклонения и корректировать работу системы.
Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин сообщил, что жителям планируют сделать перерасчёт платы за отопление за период отклонений от нормативов.
