В Кушве восстановили теплоснабжение жилых домов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Теплоснабжение жилых домов в Кушве восстановили после завершения работ на котельной «Блочная». Как сообщили в департаменте информационной политики, по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера в город выезжал заместитель министра регионального МинЖКХ Василий Фадеев, он проверил ход восстановительных работ в системе теплоснабжения.Ремонт оборудования котельной завершён, дополнительно установлено насосное оборудование, котёл запущен. Температуру теплоносителя в сетях повышают поэтапно. В департаменте информационной политики уточнили, что все котельные города работают в штатном режиме, подача тепла осуществляется по графику.Коммунальные службы продолжают обход жилых домов и контролируют температуру в квартирах, чтобы оперативно выявлять возможные отклонения и корректировать работу системы.Глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин сообщил, что жителям планируют сделать перерасчёт платы за отопление за период отклонений от нормативов. Мероприятие для возрастной категории 18+