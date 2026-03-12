Экс-начальнику североуральского РЭГ ГИБДД приговорили к 10 годам колонии за взятки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Североуральский городской суд приговорил бывшего руководителя местного РЭО ГИБДД Дениса Рыбакова к длительному заключению в колонии за взяточничество.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Рыбаков через посредника получал деньги, после чего передавал правильные ответы по теоретической части экзамена и помогал беспроблемно сдать практическую.
Кроме того, бывшего полицейского оштрафовали на 1 миллион рублей и на 5 лет лишили права работать на госслужбе. Рыбакова взяли под стражу в зале суда.
Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, противоправная деятельность Дениса Рыбакова была выявлена в ходе реализации оперативной информации оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. Также после служебной проверки его уволили по отрицательным мотивам. Отдельно сообщается, что он пытался восстановиться на должность через суд.
Посредника – Игоря Шулятьева – признали виновным по части 2 статьи 291.1 УК РФ – «Посредничество во взяточничестве». Он также получил штраф, но в размере 4 миллионов рублей, и на 3 года лишился права работать на госслужбе.
Приговоры пока не вступил в законную силу.
«Суд признал Дениса Рыбакова виновным в совершении шести преступлений по части 3 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки должностным лицом", и назначил 10 лет колонии общего режима»,
– сообщили в пресс-службе.
