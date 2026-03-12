Экс-начальнику североуральского РЭГ ГИБДД приговорили к 10 годам колонии за взятки





– сообщили в пресс-службе. «Суд признал Дениса Рыбакова виновным в совершении шести преступлений по части 3 статьи 290 УК РФ – "Получение взятки должностным лицом", и назначил 10 лет колонии общего режима»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Североуральский городской суд приговорил бывшего руководителя местного РЭО ГИБДД Дениса Рыбакова к длительному заключению в колонии за взяточничество.Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Рыбаков через посредника получал деньги, после чего передавал правильные ответы по теоретической части экзамена и помогал беспроблемно сдать практическую.Кроме того, бывшего полицейского оштрафовали на 1 миллион рублей и на 5 лет лишили права работать на госслужбе. Рыбакова взяли под стражу в зале суда.Как сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, противоправная деятельность Дениса Рыбакова была выявлена в ходе реализации оперативной информации оперуполномоченными подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. Также после служебной проверки его уволили по отрицательным мотивам. Отдельно сообщается, что он пытался восстановиться на должность через суд.Посредника – Игоря Шулятьева – признали виновным по части 2 статьи 291.1 УК РФ – «Посредничество во взяточничестве». Он также получил штраф, но в размере 4 миллионов рублей, и на 3 года лишился права работать на госслужбе.Приговоры пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+