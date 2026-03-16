За неделю в Свердловской области появилось 628 младенцев

Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Министерство здравоохранения Свердловской области подвело демографические итоги прошедшей недели, которыми поделилось через официальный свой ресурс «Здоровье уральцев». Согласно опубликованным данным, на минувшей неделе на свет появились 628 малышей.

Среди новорожденных чуть-чуть опередили количеством мальчики — их 324, а девочек, соответственно 304. Особую радость статистике добавили 8 пар близнецов, пополнивших население области.

Большая часть родов — 401 — была принята специалистами в перинатальных центрах Екатеринбурга, которые выступают главной опорой системы родовспоможения. Ещё 109 женщин стали мамами в межмуниципальных центрах области. И, как отметили в Минздраве, за неделю не было ни одного случая родов в ургентных залах. То есть, все роды проходили без осложнений, требующих от врачей экстренных действий.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
21:37 За неделю в Свердловской области появилось 628 младенцев
21:08 Из-за грошовой добычи разбойник из Нижнего Тагила получил 8 лет «строгача»
20:35 В Новоуральске и Екатеринбурге ищут заботливые руки для щегла
19:42 Станция Старатель в Нижнем Тагиле утопала в снегу
19:02 Уральские пещерные медведи станут героями лекции в Екатеринбурге
18:46 В Авито назначили директора центрального маркетинга и коммерческого департамента
17:18 Свердловский Минздрав опроверг слухи об отказе от белого халата
17:07 Свердловская область вошла в четвёрку регионов-лидеров по числу беспризорных и безнадзорных детей
17:05 Экс-начальника североуральского РЭО ГИБДД приговорили к 10 годам колонии за взятки
15:34 Екатеринбуржец заплатил мошенникам за «обещанный выигрыш» 426 тысяч рублей
15:17 Из Техуниверситета УГМК выпустились первые магистры-айтишники
15:00 В Каменске-Уральском оштрафовали предпринимателя за взятку чиновнику
14:01 В Реже по обвинению в убийстве кувалдой отправили в СИЗО иностранца
13:49 Почти 150 водителей-должников оплатили штрафы на месте во время рейда свердловской ГИБДД
13:22 В Нижней Туре на двух женщин с крыши дома рухнул снег со льдом
11:49 За хулиганское нападение на врача УЗИ будут судить екатеринбурженку
11:34 В Туринском районе опрокинулся лесовоз
10:49 Администрацию Нижней Салды обязали обеспечить питьевой водой село Медведево
10:32 50 тысяч рублей взыскал суд с белоярского детсада за перелом у воспитанницы
10:12 ГИБДД предупреждает о гололедице в Свердловской области
09:46 Семья и карьера стали главными приоритетами жителей Свердловской области
09:27 Под Екатеринбургом насмерть сбили 86-летнюю пенсионерку
18:44 В Екатеринбурге за семь лет зарегистрировали 30 несчастных случаев с сотрудниками скорой помощи
18:24 Прокуратура проверяет информацию о долгах по зарплате на предприятии в Екатеринбурге
17:35 Первоуральск остался без воды из-за аварии на насосной станции
17:11 В Свердловской области ожидается потепление до +11°, туман и гололедица на дорогах
Все новости
