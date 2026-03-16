За неделю в Свердловской области появилось 628 младенцев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Министерство здравоохранения Свердловской области подвело демографические итоги прошедшей недели, которыми поделилось через официальный свой ресурс «Здоровье уральцев». Согласно опубликованным данным, на минувшей неделе на свет появились 628 малышей.Среди новорожденных чуть-чуть опередили количеством мальчики — их 324, а девочек, соответственно 304. Особую радость статистике добавили 8 пар близнецов, пополнивших население области.Большая часть родов — 401 — была принята специалистами в перинатальных центрах Екатеринбурга, которые выступают главной опорой системы родовспоможения. Ещё 109 женщин стали мамами в межмуниципальных центрах области. И, как отметили в Минздраве, за неделю не было ни одного случая родов в ургентных залах. То есть, все роды проходили без осложнений, требующих от врачей экстренных действий. Мероприятие для возрастной категории 18+