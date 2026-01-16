«Антитеррор Урал» предупредил о фейке про маткапитал для мигрантов из Индии





– пишет «Антитеррор Урал». «Противник активизирует работу по созданию целых фейковых информационных кампаний, чтобы посеять вражду в год единства народов России»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В официальном телеграм-канале антитеррористической комиссии Свердловской области «Антитеррор Урал» назвали фейком информацию про учреждение материнского капитала для трудовых мигрантов из Индии.Данная информация не соответствует действительности, предупреждает ресурс.Антитеррористическая комиссия отмечает, что подобные фейки направлены на разжигание межнациональной розни, и призывает критически относиться к информации из неофициальных источников.Мероприятие для возрастной категории 18+