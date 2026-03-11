«Генеративный ИИ открывает новые возможности для маркетинга: процессы создания креативов, проектирования кампаний и проверки гипотез могут изначально строиться вокруг GenAI. Перед Тимуром стоит задача превратить ИИ в "нервную систему" маркетинга, на которой будут строиться ключевые процессы и решения»,



– пояснил Андрей Рыбинцев.

«У лидера рынка не может быть готовых рецептов успеха, поэтому важно искать новые подходы на стыке разных функций. Уверен, мой опыт в data science-продуктах, аналитике и коммерции поможет сделать маркетинг Авито ещё эффективнее»,



– считает Тимур Мерлин.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Авито назначили директора центрального маркетинга и коммерческого департамента. Им стал Тимур Мерлин, работающий в компании более восьми лет.Мерлин начинал карьеру в компании аналитиком в отделе ценообразования, впоследствии возглавив его. В 2023 году руководил переходом продуктов монетизации Авито на аукционную модель рекламы – ключевое изменение коммерческой модели платформы. Годом позже возглавил коммерческий департамент, где благодаря внедрению DS-механизмов была кратно повышена эффективность продаж и возврат на инвестиции.Теперь на своей новой должности Тимур Мерлин будет отвечать за маркетинг и коммерцию – от планирования до управления каналами – с фокусом на внедрение GenAI и data-driven-подходов, то есть вокруг возможностей генеративного ИИ.Сообщается, что в новой структуре маркетинг и коммерция будут находиться в периметре управляющего директора по искусственному интеллекту Андрея Рыбинцева. Как пояснили в пресс-службе технологической платформы Авито, такой шаг отражает курс компании на развитие AI-first подхода и позволит системно внедрять AI-подходы в маркетинговые процессы. Так, в 2025 году Авито приняло стратегию внедрения генеративного ИИ (GenAI), которая стала частью долгосрочной бизнес-стратегии компании.Как отметил управляющий директор по ИИ в Авито Андрей Рыбинцев, в компании верят в потенциал AI-first подхода и постепенно перестраивают внутренние процессы так, чтобы искусственный интеллект стал фундаментом развития бизнеса, а не просто дополнительным инструментом.По словам Тимура Мерлина, в Авито уже есть мощные маркетинговые механизмы, которые позволяют напрямую видеть бизнес-эффект ТВ-кампаний и увереннее масштабировать маркетинговые инвестиции и ставить более амбициозные цели по росту аудитории – в том числе за счёт синергии между вертикалями.Мероприятие для возрастной категории 18+