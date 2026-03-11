Станция Старатель в Нижнем Тагиле утопала в снегу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Внимание Нижнетагильской транспортной прокуратуры привлекло состояние инфраструктуры на станции Старатель Свердловской железной дороги. В ходе прокурорской проверки было установлено, что пассажирская платформа станции оказалась несвоевременно очищена от снега и наледи.Кроме того, в «снежном плену» оказался пешеходный настил, ведущий через железнодорожные пути. Также не были очищены от зимних осадков и пути подхода к станции, что создавало трудности для передвижения пассажиров. Такое бездействие создавало реальную угрозу безопасности и комфорту граждан, пользующихся услугами железнодорожного транспорта.Ответственность за содержание данного объекта несёт Свердловская дирекция пассажирских обустройств. По факту выявленных нарушений транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении. Должностное лицо организации было привлечено к ответственности по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ. Данная статья предусматривает наказание за оказание населению услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По инициативе прокуратуры нарушителю было назначено административное наказание в виде штрафа.После вмешательства надзорного ведомства дирекция оперативно организовала необходимые работы. В настоящее время очистка железнодорожной инфраструктуры приведена в надлежащее состояние. Таким образом, права пассажиров на безопасные и комфортные условия были восстановлены. Мероприятие для возрастной категории 18+