Свердловская область вошла в четвёрку регионов-лидеров по числу беспризорных и безнадзорных детей

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловская область заняла четвёртое место в общероссийском рейтинге регионов с наибольшим количеством беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних. Такие данные следуют из статистики МВД, размещённой на портале ЕМИСС и проанализированной «Коммерсантом».По итогам 2025 года в регионе зафиксировали 2 943 ребёнка, оставшихся без родительского присмотра. Годом ранее показатель был выше – 3 294 ребёнка, то есть Свердловская область продемонстрировала снижение примерно на 10,7%. Тем не менее этого оказалось недостаточно, чтобы покинуть верхние строчки антирейтинга: регион уступил лишь Москве (4 538), Туве (3 251) и Челябинской области (2 988).Примечательно, что на общефедеральном уровне тенденция обратная: впервые за пять лет число безнадзорных и беспризорных детей в стране выросло – с 56,2 тыс. в 2024 году до 57,4 тыс. в 2025-м. До этого статистика неуклонно снижалась с 60,7 тыс. в 2021 году. Наиболее резкий скачок показали Челябинская область – сразу в пять раз, Тува и Новосибирская область.Как пояснили в МВД, большинство выявленных детей были обнаружены в местах, потенциально опасных для их здоровья и развития, а часть – в ночное время без сопровождения взрослых, однако являются ли все эти дети действительно безнадзорными или случайно попали под рейды, неизвестно. Мероприятие для возрастной категории 18+