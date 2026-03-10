В Новоуральске и Екатеринбурге ищут заботливые руки для щегла
Фото: ветклиника ЗооСпец / t.me/zoospec_vet
Щеглу по имени Сахарок подыскивают уютный дом и заботливого человека. Волею судьбы, птица на воле жить не может, но и постоянное пристанище никак не найдёт.
Когда-то Сахарка спасли — забрали из плохих условий по объявлению на Авито. Птица оказалась не очень доверчивой, но достаточно контактной. Вот только выяснилось, что Сахарок болен мегабактериозом и ему необходимо лечение.
Курс лечения Сахарок прошёл успешно. Но болезнь эта такая коварная, что может в любой момент вернуться. Поэтому щегла выпустить на волю нельзя (тем более, он уже успел отвыкнуть от жизни «дикарём»), а раз в год ему показано сдавать анализы, чтобы не проворонить возможный рецидив. Кроме того, содержать Сахарка нужно в отдельной клетке, чтобы он случайно не заразил других птиц (если таковые в доме имеются).
Как отмечают нынешние владельцы Сахарка, в еде птичка неприхотлива, но требует специального рациона: он ест корм «Рио» для лесных птиц и «Fiory gold Canarini Oro mix», а также нуждается в минеральных добавках. Любимое занятие птахи — сидеть на подоконнике и смотреть на улицу (видимо, в такие минуты он с тоской вспоминает, как весело порхалось когда-то с ветки на ветку).
Новые хозяева должны быть ответственными и готовыми уделять время пернатому другу: выпускать его полетать, следить за питанием и ежегодно проверять здоровье в ветклинике. Вместе с птицей новому владельцу обещают отдадут клетку, поилки, кормушки, две деревянные присады и специальную лампу. Также обсуждается возможность компенсации затрат на лечение и анализы при наличии чеков из клиники «Зооспец».
Предложить Сахарку кров и заботу можно через сообщения в ВК-профиль.
