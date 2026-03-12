Уральские пещерные медведи станут героями лекции в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Музей истории Екатеринбурга приглашает юных исследователей на увлекательную лекцию, посвященную загадочным обитателям плейстоцена. Слушателям расскажут про пещерных медведей, некогда обитавших на Урале.Мероприятие продолжает популярный курс «Уральская палеонтология» и состоится в полдень 29 марта в «Доме Качки». Лекция раскроет множество тайн, связанных с жизнью пещерных медведей. Сколько видов пещерных медведей существовало в эпоху плейстоцена на Земле? На каких именно территориях обитали эти древние гиганты? Какие уникальные анатомические особенности отличали их от современных родственников? На эти вопросы ответит старший инженер лаборатории палеоэкологии Института Экологии Растений и Животных УрО РАН Мария Павлова. Помимо прочего, она представит научные гипотезы о том, что именно привело к полному исчезновению пещерных медведей.Мероприятие рассчитано прежде всего для детей и подростков от 10 лет и старше. Но будет интересна лекция и людям более старшего возраста, увлекающимся древней историей Урала и палеонтологией. Мероприятие для возрастной категории 18+