Из-за грошовой добычи разбойник из Нижнего Тагила получил 8 лет «строгача»

21.08 Понедельник, 16 марта 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В Нижнем Тагиле суд вынес приговор местному жителю, который решил обогатиться преступным путём. Правда, в результате разбойного нападения мужчина стал богаче на 5 рублей, а вот свободы лишился надолго.

Ленинский районный суд города завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего Кирилла Липки. Ранее неоднократно судимый (в том числе за грабёж и вандализм) тагильчанин обвинялся в особо тяжком преступлении — разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда здоровью.

Преступление было совершено днем 23 сентября 2025 года у арены дома № 80 по улице Газетной. Липка, испытывавший проблемы с деньгами, увидел пожилую женщину с сумкой через плечо и решил на неё напасть. Подойдя к жертве сзади, он с силой ударил пенсионерку рукой по голове. От удара женщина упала на асфальт и потеряла сознание, а нападавший забрал сумку и попытался скрыться. Однако, убежать у преступника не получилось — очевидцы бросились за грабителем в погоню. Свидетели задержали налётчика с поличным и вызвали на место полицию и скорую помощь.

В больнице выяснилось, что в результате падения потерпевшая получила тяжкие травмы: закрытый перелом затылочной кости и ушиб головного мозга.

Надежды грабителя на богатую добычу не оправдались бы в любом случае: в сумке оказался лишь кошелёк с 5-рублёвой купюрой, дешёвый телефон, пенсионное удостоверение и лотерейные билеты. Общая сумма всей «добычи», включая стоимость сумки и кошелька, составила 8 505 рублей.

В суде Липка сперва отказывался от дачи показаний, затем утверждал, что лишь толкнул женщину, и даже заявлял, что оказывал ей помощь. Однако эти слова были полностью опровергнуты показаниями свидетелей.

Суд, изучив все материалы дела, признал Кирилла Липку виновным в инкриминируемом деянии. Принимая во внимание опасный рецидив и тяжесть содеянного, суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Наехавшему на вездеходе на женщину в посёлке Ёлкино вынесли приговор
12 марта 2026
У пенсионерки из Нижнего Тагила конфисковали долю в квартире за прописку мигрантов
12 марта 2026
Житель Серова поживёт 10 лет в строгом режиме за убийство сожительницы
11 марта 2026
Жительницу Новой Ляли отправили в колонию за долг по алиментам на шестерых детей
14 марта 2026

Поставленное год назад под госохрану здание в Екатеринбурге пытаются лишить охранного статуса

Владеющее памятником госучреждение ищет экспертов, готовых дать нужное заключение
