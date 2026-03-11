Свердловский Минздрав опроверг слухи об отказе от белого халата
Министерство здравоохранения Свердловской области опровергло распространившуюся в медиа интерпретацию инициативы федерального Минздрава о том, что «белый халат уходит в прошлое», а на смену ему приходит цветная форма.
В ведомстве пояснили, что белый халат остаётся основой медицинской формы, а цветовые акценты станут дополнением, чтобы пациенту или его родственникам было понятно, кто перед ними стоит.
Напомним, на прошлой неделе Минздрав России опубликовал методические рекомендации по внешнему виду сотрудников медицинских организаций.
Согласно новым стандартам, должности сотрудников можно будет определить по цветам:
– тёмно-синий – главврачи;
– зелёный – врачи;
– салатовый – средний медперсонал (медбратья, медсестры, фельдшеры);
– лавандовый – младший медицинский персонал (санитары);
– голубой – административный персонал;
– серый – технические службы и IT-специалисты.
При этом последние три категории белые халаты носить не будут.
«Не ради моды, а ради ясности. Чтобы в минуту волнения пациент или его близкие сразу видели: перед ними хирург, медсестра, администратор или санитар. Чтобы в экстренной ситуации не тратить время на вопрос: "Кто может помочь?"»,
– подчеркнули в областном Минздраве.
При этом последние три категории белые халаты носить не будут.
