Паслер стал губернатором Свердловской области
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Денис Паслер официально вступил в должность губернатора Свердловской области. Он принял присягу и выступил с обращением к жителям региона.
Накануне ЦИК сообщил о победе Дениса Паслера на губернаторских выборах.
Напомним, что в марте 2025 года он был назначен исполняющим обязанности главы региона. Занимавший до него пост губернатора Евгений Куйвашев досрочно сложил полномочия.
«Я очень рад, что сегодня свой путь продолжаю в родном регионе. Для меня огромная гордость и честь работать в Свердловской области»,
– сказал Паслер.
