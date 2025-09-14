Возрастное ограничение 18+

Денис Паслер избран губернатором Свердловской области

09.13 Понедельник, 15 сентября 2025
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
ЦИК опубликовал окончательные итоги досрочных выборов губернатора Свердловской области. После обработки 100% протоколов победу одержал исполняющий обязанности главы региона Денис Паслер, который с марта этого года руководил областью.

Согласно официальным данным, за Паслера, представляющего «Единую Россию», проголосовали 61,30% избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Александр Ивачёв с результатом 15,25%. На третьей позиции оказался представитель «Справедливой России — За правду» Андрей Кузнецов, набравший 12,66%.

Четвёртым стал Александр Каптюг из ЛДПР с 6,09% голосов. Кандидат от партии «Новые люди» Рант Краев получил 2,72%. Доля недействительных бюллетеней составила 1,98%. Явка на выборах достигла 39,9%.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
