Возрастное ограничение 18+
Денис Паслер назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области
Кадр из видео: kremlin.ru
Денис Паслер назначен исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Такое предложение сделал ему Владимир Путин накануне. Соответственно, уже экс-губернатор Евгений Куйвашев ушёл в отставку.
Паслер родился в 1978 году в Североуральске. Весь его трудовой путь до середины десятых был связан со Свердловской областью. В начале десятых Паслер считался одним из самых перспективных свердловских политиков и даже стал самым молодым председателем правительства региона, однако позже должность премьера свердловского правительства была ликвидирована. С 2019 года до сегодняшней ночи возглавлял Оренбургскую область.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования – 14 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Паслер родился в 1978 году в Североуральске. Весь его трудовой путь до середины десятых был связан со Свердловской областью. В начале десятых Паслер считался одним из самых перспективных свердловских политиков и даже стал самым молодым председателем правительства региона, однако позже должность премьера свердловского правительства была ликвидирована. С 2019 года до сегодняшней ночи возглавлял Оренбургскую область.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут в единый день голосования – 14 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию