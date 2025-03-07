В Белинке десять мужчин прочтут стихи для прекрасных женщин

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская областная библиотека имени В. Белинского к Международному женскому дню готовит поэтический вечер. Правда, состоится мероприятие не в сам праздник, а два дня спустя.В понедельник, 10 марта, в конференц-зале на втором этаже пристроя Белинки будут звучать стихи, посвящённые прекрасным дамам. А прочтут их, разумеется, мужчины. Поэтический вечер «Любовь это...» носит соответствующий подзаголовок «Десять мужчин для прекрасных женщин».Вечер организует творческое объединение «Чтецы». Оно уже несколько лет проводит литературные вечера на различных площадках города, представляя зрителям авторскую поэзию в новом формате. На этот раз организаторы обещают привнести в Белинку тёплую атмосферу, наполненную поэзией, вдохновением и весенним настроением.Начало поэтического вечера «Любовь это... Или десять мужчин для прекрасных женщин» в 18.30. Вход свободный для всех желающих.