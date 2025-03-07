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В Белинке десять мужчин прочтут стихи для прекрасных женщин

19.07 Пятница, 7 марта 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Свердловская областная библиотека имени В. Белинского к Международному женскому дню готовит поэтический вечер. Правда, состоится мероприятие не в сам праздник, а два дня спустя.

В понедельник, 10 марта, в конференц-зале на втором этаже пристроя Белинки будут звучать стихи, посвящённые прекрасным дамам. А прочтут их, разумеется, мужчины. Поэтический вечер «Любовь это...» носит соответствующий подзаголовок «Десять мужчин для прекрасных женщин».

Вечер организует творческое объединение «Чтецы». Оно уже несколько лет проводит литературные вечера на различных площадках города, представляя зрителям авторскую поэзию в новом формате. На этот раз организаторы обещают привнести в Белинку тёплую атмосферу, наполненную поэзией, вдохновением и весенним настроением.

Начало поэтического вечера «Любовь это... Или десять мужчин для прекрасных женщин» в 18.30. Вход свободный для всех желающих.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:07 В Белинке десять мужчин прочтут стихи для прекрасных женщин
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16:30 Детей из 16 школ и 43 детских садов отправили на карантин из-за роста ОРВИ в Екатеринбурге
15:53 Стартовала продажа билетов на матч «Автомобилист» - ЦСКА
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14:09 С наступающим Международным женским днём поздравили пассажирок верхнепышминского трамвая
13:49 СМИ сообщают об обнаруженной утечке газа в многоэтажке на Академика Парина в Екатеринбурге
13:01 Экипажи ДПС поздравляют водительниц в преддверии 8 Марта в Свердловской области
12:22 У екатеринбуржцев почти в четыре раза чаще стали находить рак
11:39 Свердловская ГАИ предупредила о гололедице
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11:06 В смертельном ДТП встретились фургон с легковушкой под Белоярским
10:18 В Екатеринбурге будут судить сбившего на электросамокате женщину местного жителя
10:07 В Свердловской области женщин приглашают на работу чаще мужчин
08:39 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Цвиллинга
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