На Верх-Исетском пруду хотят восстановить «детский» маяк отряда «Каравелла»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге группа местных жителей взялась за восстановление «детского» маяка на острове Маленький, что расположен на Верх-Исетском пруду. Сооружение, построенное участниками подросткового отряда «Каравелла» в 1970-х годах, на протяжении многих лет оставалось важным символом сообщества, однако со временем пришло в запустение.Как пишет издание «It's My City», к инициативе екатеринбуржцев присоединилось архитектурное бюро «Плотинка». Для того, чтобы подарить миниатюрному маяку вторую жизнь, его планируется очистить от граффити, укрепить конструкцию и благоустроить прилегающую территорию. Также рассматриваются варианты подсветки — с использованием зеркальных элементов или солнечных батарей, чтобы сооружение снова начало светиться и указывать местоположение острова даже в туман или тёмное время суток.Часть работ активисты намерены завершить уже к апрелю, пока лёд позволяет добираться до острова пешком (хотя, тут может вмешаться погода). Летом проект продолжат. В летние месяцы начнётся расчистка территории маяка и создание комфортного пространства для отдыха. К восстановлению маяка привлекут участников паблик-арт-программы «ЧО», яхт-клуб и другие местные организации и общественные движения.