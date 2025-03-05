Установлена подозреваемая в покушении на убийство новорождённого в Нижнем Тагиле

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле следственные органы СК России по Свердловской области продолжают расследование дела о покушении на убийство новорождённого. Инцидент произошёл 4 марта 2025 года, когда возле одного из подъездов на улице Красноармейской был найден младенец. Ребёнка быстро доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.У найденного младенца взяли образец буккального эпителия и отправили его в экспертно-криминалистический центр. Сравнив генотип с базой данных, удалось обнаружить совпадение с ДНК-профилем ранее судимой женщины из Нижнего Тагила.После этого следственная группа быстро нашла подозреваемую и допросила её. Женщина призналась, что родила ребёнка и оставила его на улице. В связи с тяжёлым состоянием после родов её поместили в больницу. Следователи решают, какую меру пресечения применить к подозреваемой.