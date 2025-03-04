Первая девушка летчик-наблюдатель Урала будет бороться с лесными пожарами

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Полина Павлова, специалист региональной диспетчерской службы Уральской авиабазы, проходит курсы в учебном центре Федеральной Авиалесоохраны для подготовки к профессии летчика-наблюдателя. Полина станет первой женщиной в Урале и третьей в России, освоившей эту специальность. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.Директор Уральской авиабазы Александр Петров отметил, что «специальность летчика-наблюдателя очень специфична и редка», и в стране насчитывается менее 300 специалистов с такими навыками. Он выразил уверенность, что Полина успешно сдаст экзамены и справится со своими обязанностями.Специалисты наземных и авиационных служб тушения опираются на информацию от летчиков-наблюдателей для организации ликвидации пожаров.