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Могилу создателя первого уральского универсама отыскала в Японии журналистка из Екатеринбурга

19.18 Воскресенье, 23 февраля 2025
Фото предоставлено Анной Гринь
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Екатеринбургский купец I гильдии Камалетдин Агафуров иногда называется первопроходцем универсальной торговли на Урале — он был сооснователем и управляющим торгового дома «Братья Агафуровы», под вывеской которого в 1880-х в Екатеринбурге появились первые универсальные магазины. Кроме того, Агафуров вошёл в историю как меценат, пожертвовавший в конце XIX века средства на строительство первого в Екатеринбурге велодрома — за это Агафурова избрали почётным членом «Екатеринбургского общества велосипедистов и любителей физического развития». Впоследствии практически на этом месте появилось другое спортивное сооружение – Центральный стадион, принявший в итоге матчи Чемпионата мира по футболу-2018.

После революции Камалетдин Агафуров, как и другие представители рода Агафуровых, эмигрировали из России — в Китай и Японию. Умер Камалетдин в 1922 году возрасте 68 лет в Иокогаме.

Об историческом наследии семьи Агафуровых помнят и сейчас — так, в декабре 2024 года во время встречи с главными редакторами екатеринбургских СМИ, которая проходила в креативном кластере «Домна», мэр Алексей Орлов сказал, что проникся историей этой семьи, изучив её («Домна» располагается в бывшем торговом доме Агафуровых).


Фото: Владислав Постников


Идея найти могилу известного екатеринбуржца возникла у администратора телеграм-канала «Свет-Екатеринбург», а непосредственно в поисках приняла участие экс-журналистка екатеринбургских изданий ЕАН и It's My City Анна Гринь, ныне проживающая в Японии. Из данных в интернете было известно, что Камалетдин Агафуров похоронен на Интернациональном кладбище Иокогамы (ныне второй по численности населения город Японии).

В итоге надгробие было найдено. Разглядеть, что на нём написано, оказалось не так просто — Гринь вместе со своими японскими друзьями перед этим отмыла памятник, заметно потускневший за более чем 100 лет. Чёрная краска, которой было написано имя Агафурова (на арабском и кириллице), за это время сошла, но, благо, буквы были ещё и выгравированы, поэтому надпись стало возможно увидеть.


Фото предоставлено Анной Гринь.


«На могильном камне было вообще ничего неразличимо, поэтому у меня появилась идея помыть этот надгробный камень, чтобы там что-то удалось прочитать. Плюсом, видно, что за памятником никто не ухаживает. Как будто бы забыт этот человек. Можно сказать, я со своими японскими друзьями отдала честь человеку, сделавшему при жизни многое для Екатеринбурга»,

рассказала Анна телеграм-каналу «Свет-Екатеринбург»
.



Надгробный памятник Камалетдина Агафурова в 1922 году и в 2025. Фото: ДУМ Свердловской области / Анна Гринь


К слову, в Японии до сих пор живут потомки Агафуровых — правнук Камалетдина Агафурова, Джемиль Агафур, судя по публикациям в СМИ, сейчас является президентом Тюркского общества Токио. Вот только он, судя по тому что говорил Бадри Девишев – живущий в России правнук брата Камалетдина Агафурова, Зайнетдина Агафурова (также купца-мецената, а помимо этого – гласного Екатеринбургской гордумы нескольких созывов), контактов с потомками других Агафуровых не поддерживает.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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15:22 В Каменске-Уральском отправили в СИЗО обвиняемого в насилии над двумя девушками на автомойке
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12:52 Новый дом ищут для букв «Уральской азбуки»
11:35 В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке погиб человек
10:55 В Екатеринбурге две девочки скатились с горки под колёса автомобиля
16:54 В Свердловской области вырос интерес к китайским автомобилям на 57,2%
16:40 В Екатеринбурге мужчина выплатил 1,4 миллиона рублей алиментов, чтобы не лишиться прав
16:24 Сальмонеллу нашли в фарше «Премиум» екатеринбургского мясокомбината
15:50 Свердловская область вошла в тройку лидеров по строительству коммерческой недвижимости
15:16 В Каменске-Уральском водительница сбила подростка и скрылась с места ДТП
14:04 В Екатеринбурге начальника отдела полиции №2 отправили в СИЗО по делу о взятке
13:42 В Сысерти при пожаре в бане погиб человек
12:53 Чиновнику свердловского министерства продлили арест по делу о выращивании конопли
12:28 В Екатеринбурге за пять лет в ДТП погибли 12 детей и 325 взрослых
11:41 Зарплаты сотрудников екатеринбургского «Гортранса» выросли на 20%
21:37 Горе-поджигателю из Камышловского района придётся потрудиться на благо государства
21:16 Отбившегося от хозяев пса пришлось отковыривать ото льда в Первомайском
21:03 В Екатеринбурге продолжают отлавливать гуляющих по тонкому льду
19:26 Сбытчика наркоты через Интернет ревдинский суд отправил в колонию
18:58 Об уральских писателях-фронтовиках вспомнят в Екатеринбурге сразу после праздника
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