Могилу создателя первого уральского универсама отыскала в Японии журналистка из Екатеринбурга

«На могильном камне было вообще ничего неразличимо, поэтому у меня появилась идея помыть этот надгробный камень, чтобы там что-то удалось прочитать. Плюсом, видно, что за памятником никто не ухаживает. Как будто бы забыт этот человек. Можно сказать, я со своими японскими друзьями отдала честь человеку, сделавшему при жизни многое для Екатеринбурга»,