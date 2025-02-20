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Могилу создателя первого уральского универсама отыскала в Японии журналистка из Екатеринбурга
Фото предоставлено Анной Гринь
Екатеринбургский купец I гильдии Камалетдин Агафуров иногда называется первопроходцем универсальной торговли на Урале — он был сооснователем и управляющим торгового дома «Братья Агафуровы», под вывеской которого в 1880-х в Екатеринбурге появились первые универсальные магазины. Кроме того, Агафуров вошёл в историю как меценат, пожертвовавший в конце XIX века средства на строительство первого в Екатеринбурге велодрома — за это Агафурова избрали почётным членом «Екатеринбургского общества велосипедистов и любителей физического развития». Впоследствии практически на этом месте появилось другое спортивное сооружение – Центральный стадион, принявший в итоге матчи Чемпионата мира по футболу-2018.
После революции Камалетдин Агафуров, как и другие представители рода Агафуровых, эмигрировали из России — в Китай и Японию. Умер Камалетдин в 1922 году возрасте 68 лет в Иокогаме.
Об историческом наследии семьи Агафуровых помнят и сейчас — так, в декабре 2024 года во время встречи с главными редакторами екатеринбургских СМИ, которая проходила в креативном кластере «Домна», мэр Алексей Орлов сказал, что проникся историей этой семьи, изучив её («Домна» располагается в бывшем торговом доме Агафуровых).
Идея найти могилу известного екатеринбуржца возникла у администратора телеграм-канала «Свет-Екатеринбург», а непосредственно в поисках приняла участие экс-журналистка екатеринбургских изданий ЕАН и It's My City Анна Гринь, ныне проживающая в Японии. Из данных в интернете было известно, что Камалетдин Агафуров похоронен на Интернациональном кладбище Иокогамы (ныне второй по численности населения город Японии).
В итоге надгробие было найдено. Разглядеть, что на нём написано, оказалось не так просто — Гринь вместе со своими японскими друзьями перед этим отмыла памятник, заметно потускневший за более чем 100 лет. Чёрная краска, которой было написано имя Агафурова (на арабском и кириллице), за это время сошла, но, благо, буквы были ещё и выгравированы, поэтому надпись стало возможно увидеть.
К слову, в Японии до сих пор живут потомки Агафуровых — правнук Камалетдина Агафурова, Джемиль Агафур, судя по публикациям в СМИ, сейчас является президентом Тюркского общества Токио. Вот только он, судя по тому что говорил Бадри Девишев – живущий в России правнук брата Камалетдина Агафурова, Зайнетдина Агафурова (также купца-мецената, а помимо этого – гласного Екатеринбургской гордумы нескольких созывов), контактов с потомками других Агафуровых не поддерживает.
После революции Камалетдин Агафуров, как и другие представители рода Агафуровых, эмигрировали из России — в Китай и Японию. Умер Камалетдин в 1922 году возрасте 68 лет в Иокогаме.
Об историческом наследии семьи Агафуровых помнят и сейчас — так, в декабре 2024 года во время встречи с главными редакторами екатеринбургских СМИ, которая проходила в креативном кластере «Домна», мэр Алексей Орлов сказал, что проникся историей этой семьи, изучив её («Домна» располагается в бывшем торговом доме Агафуровых).
Фото: Владислав Постников
Идея найти могилу известного екатеринбуржца возникла у администратора телеграм-канала «Свет-Екатеринбург», а непосредственно в поисках приняла участие экс-журналистка екатеринбургских изданий ЕАН и It's My City Анна Гринь, ныне проживающая в Японии. Из данных в интернете было известно, что Камалетдин Агафуров похоронен на Интернациональном кладбище Иокогамы (ныне второй по численности населения город Японии).
В итоге надгробие было найдено. Разглядеть, что на нём написано, оказалось не так просто — Гринь вместе со своими японскими друзьями перед этим отмыла памятник, заметно потускневший за более чем 100 лет. Чёрная краска, которой было написано имя Агафурова (на арабском и кириллице), за это время сошла, но, благо, буквы были ещё и выгравированы, поэтому надпись стало возможно увидеть.
Фото предоставлено Анной Гринь.
«На могильном камне было вообще ничего неразличимо, поэтому у меня появилась идея помыть этот надгробный камень, чтобы там что-то удалось прочитать. Плюсом, видно, что за памятником никто не ухаживает. Как будто бы забыт этот человек. Можно сказать, я со своими японскими друзьями отдала честь человеку, сделавшему при жизни многое для Екатеринбурга»,
— рассказала Анна телеграм-каналу «Свет-Екатеринбург».
Надгробный памятник Камалетдина Агафурова в 1922 году и в 2025. Фото: ДУМ Свердловской области / Анна Гринь
К слову, в Японии до сих пор живут потомки Агафуровых — правнук Камалетдина Агафурова, Джемиль Агафур, судя по публикациям в СМИ, сейчас является президентом Тюркского общества Токио. Вот только он, судя по тому что говорил Бадри Девишев – живущий в России правнук брата Камалетдина Агафурова, Зайнетдина Агафурова (также купца-мецената, а помимо этого – гласного Екатеринбургской гордумы нескольких созывов), контактов с потомками других Агафуровых не поддерживает.
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