В Каменске-Уральском выявлен новый эпизод похищения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском следствие раскрыло ещё один эпизод, связанный с похищением и применением насилия. Об этом сообщает Следственный комитет России по Свердловской области.По информации СКР, инцидент произошел в ночь на 1 августа 2023 года. Молодой человек 2004 года рождения вместе с сообщниками захватил жертву, затолкнув его в багажник автомобиля. После этого похитители увезли потерпевшего в неизвестном направлении, где применили к нему насилие, требуя имущество.В настоящее время новый подозреваемый находится под арестом. «Таким образом, на данный момент следствием установлены уже 5 человек, причастных к серии похищений людей в Каменске-Уральском и иным преступлениям», — отметили в ведомстве.Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пострадавший не обращался в полицию с заявлением о происшествии. Однако, узнав о привлечении к уголовной ответственности группы подозреваемых, он решил рассказать о своей ситуации правоохранительным органам.