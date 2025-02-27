Медикам в Свердловской области выплатили более 11 миллионов рублей социальных выплат

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области, после вмешательства прокуратуры, медицинские работники ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 91 ФМБА России» получили социальные выплаты на сумму свыше 11 миллионов рублей, сообщает Генеральная прокуратура РФ.В ходе проверки выяснилось, что 44 сотрудникам, включая врачей, фельдшеров, медицинских сестер и работников лаборатории, не были начислены специальные социальные выплаты с марта по ноябрь 2024 года. Это произошло из-за того, что данные о сотрудниках не были включены в реестр, отправляемый в Социальный фонд России.После выявления нарушений прокуратура подала иск в городской суд Лесного, требуя от ФГБУЗ предоставить необходимые документы для назначения выплат. Суд удовлетворил требования прокуратуры, что позволило перечислить медицинским работникам более 11 миллионов рублей.