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Пропавшего в Екатеринбурге мальчика в зелёной куртке видели в ТЦ «Дирижабль»
Кадры с камер видеонаблюдения предоставлены полицией
Восьмилетнего Максима Деткова, которого ищут в Екатеринбурге со вчерашнего дня, видели в торговом центре «Дирижабль».
В полиции просят опознать молодого человека, который был с мальчиком, а также призывают самого парня явиться в отдел полиции № 12 (ул. Циолковского, 66) или связаться по телефону 356-42-12 для дачи пояснений.
Напомним, мальчик был в тёмно-синей вязаной шапке, зелёной куртке, чёрных болоньевых штанах и синих сапогах с белой подошвой. С собой у ребёнка был чёрный рюкзак.
«Вечером 4 марта разыскиваемый находился в ТЦ "Дирижабль" в компании молодого человека, возможно также несовершеннолетнего, с которым в последствии ушел из торгового центра»,
– рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД.
В полиции просят опознать молодого человека, который был с мальчиком, а также призывают самого парня явиться в отдел полиции № 12 (ул. Циолковского, 66) или связаться по телефону 356-42-12 для дачи пояснений.
Напомним, мальчик был в тёмно-синей вязаной шапке, зелёной куртке, чёрных болоньевых штанах и синих сапогах с белой подошвой. С собой у ребёнка был чёрный рюкзак.
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