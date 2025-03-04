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Пожарная статистика в Свердловской области: 20 возгораний за сутки

12.48 Воскресенье, 9 марта 2025
Фото: МЧС России по Свердловской области
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Согласно информации от МЧС России по Свердловской области, за прошедшие сутки в регионе произошло 20 пожаров, из которых 11 — в жилом секторе. В результате различных инцидентов 26 человек были эвакуированы, 14 спасены, а один человек получил травмы.

Один из пожаров произошёл в Первоуральске, где на улице Емлина загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огнеборцы спасли шесть человек, среди которых были двое детей. Тушение заняло всего восемь минут, однако один пострадавший был передан медикам для оказания помощи.

В Нижнем Тагиле на улице Землянички также произошел пожар в квартире. Здесь огонь охватил площадь 15 квадратных метров на втором этаже пятиэтажного дома. Из здания огнеборцы спасли восемь человек, среди которых были двое детей. Пожарные справились с возгоранием за пять минут, задействовав 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Около 25% пожаров стали следствием неосторожного обращения с огнем. В результате несоблюдения правил пожарной безопасности произошло 5% пожаров. Причины остальных инцидентов устанавливают пожарные дознаватели.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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18:03 Установлена подозреваемая в покушении на убийство новорождённого в Нижнем Тагиле
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14:04 Первая девушка летчик-наблюдатель Урала будет бороться с лесными пожарами
13:13 Медикам в Свердловской области выплатили более 11 миллионов рублей социальных выплат
11:42 В Екатеринбурге УГМК-Арена поздравила женщин с 8 Марта
11:16 В Екатеринбурге художница проведет мастер-класс по созданию «деревьев»
22:13 Билеты на матч «Автомобилист» – ЦСКА раскупили за первые часы после старта продаж
21:09 Убийцу с табуретом из Нижнего Тагила ждут в колонии
20:40 «ЗооМисс»-2025 Екатеринбургского зоопарка покрыта перьями
20:02 Обещавший очистить карму ревдинки мошенник обчистил её квартиру
19:42 На дорогах Свердловской области за сутки случилось 65 ДТП
19:07 В Белинке десять мужчин прочтут стихи для прекрасных женщин
18:49 На Верх-Исетском пруду хотят восстановить «детский» маяк отряда «Каравелла»
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