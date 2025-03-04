Пожарная статистика в Свердловской области: 20 возгораний за сутки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Согласно информации от МЧС России по Свердловской области, за прошедшие сутки в регионе произошло 20 пожаров, из которых 11 — в жилом секторе. В результате различных инцидентов 26 человек были эвакуированы, 14 спасены, а один человек получил травмы.Один из пожаров произошёл в Первоуральске, где на улице Емлина загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огнеборцы спасли шесть человек, среди которых были двое детей. Тушение заняло всего восемь минут, однако один пострадавший был передан медикам для оказания помощи.В Нижнем Тагиле на улице Землянички также произошел пожар в квартире. Здесь огонь охватил площадь 15 квадратных метров на втором этаже пятиэтажного дома. Из здания огнеборцы спасли восемь человек, среди которых были двое детей. Пожарные справились с возгоранием за пять минут, задействовав 12 человек личного состава и четыре единицы техники. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.Около 25% пожаров стали следствием неосторожного обращения с огнем. В результате несоблюдения правил пожарной безопасности произошло 5% пожаров. Причины остальных инцидентов устанавливают пожарные дознаватели.