УГМК-Арена поделилась правилами посещения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С приближением первого матча в УГМК-Арене в Екатеринбурге организаторы напоминают болельщикам, как удобно добраться до спортивного объекта. Арена расположена по адресу: Степана Разина, 15. Ближайшие остановки общественного транспорта — станция метро «Геологическая», а также остановка «Цирк», «Чапаева» и «Белинского». Поезда метро будут ходить каждые 3-4 минуты.Для зрителей предусмотрены несколько входов: со стороны улицы Народной Воли и Степана Разина. Перед посещением стоит ознакомиться с правилами: на территорию Арены нельзя проносить жидкости и продукты, крупные вещи или воспламеняющие жидкости. Камеры хранения находятся на перекрестке улиц Степана Разина и Декабристов.После прохождения контроля, зрители смогут попасть на стилобат Арены через лестницы или лифты. Есть четыре входные группы, обозначенные цветами: красный, желтый, зеленый и синий. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные пандусы и лифты на всех входах.На первом этаже расположены выходы на уровни 1 и 2, «Бизнес Клуб», магазины ХК «Автомобилист», зоны питания, детские зоны, туалетные комнаты, медицинский кабинет, банкоматы. На третьем этаже — выходы на уровни 3, зоны питания, комнаты матери и ребенка, туалетные комнаты.Запуск болельщиков 10 марта начнется в 17:00, а матч «Автомобилист» — «ЦСКА» стартует в 19:00. Для обратной связи с посетителями создан телеграм-бот @Homearena_test_bot, где болельщики могут делиться своими впечатлениями и предложениями.