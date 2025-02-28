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УГМК-Арена поделилась правилами посещения

13.42 Воскресенье, 9 марта 2025
Фото: Вечерние ведомости
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С приближением первого матча в УГМК-Арене в Екатеринбурге организаторы напоминают болельщикам, как удобно добраться до спортивного объекта. Арена расположена по адресу: Степана Разина, 15. Ближайшие остановки общественного транспорта — станция метро «Геологическая», а также остановка «Цирк», «Чапаева» и «Белинского». Поезда метро будут ходить каждые 3-4 минуты.

Для зрителей предусмотрены несколько входов: со стороны улицы Народной Воли и Степана Разина. Перед посещением стоит ознакомиться с правилами: на территорию Арены нельзя проносить жидкости и продукты, крупные вещи или воспламеняющие жидкости. Камеры хранения находятся на перекрестке улиц Степана Разина и Декабристов.

После прохождения контроля, зрители смогут попасть на стилобат Арены через лестницы или лифты. Есть четыре входные группы, обозначенные цветами: красный, желтый, зеленый и синий. Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные пандусы и лифты на всех входах.

На первом этаже расположены выходы на уровни 1 и 2, «Бизнес Клуб», магазины ХК «Автомобилист», зоны питания, детские зоны, туалетные комнаты, медицинский кабинет, банкоматы. На третьем этаже — выходы на уровни 3, зоны питания, комнаты матери и ребенка, туалетные комнаты.

Запуск болельщиков 10 марта начнется в 17:00, а матч «Автомобилист» — «ЦСКА» стартует в 19:00. Для обратной связи с посетителями создан телеграм-бот @Homearena_test_bot, где болельщики могут делиться своими впечатлениями и предложениями.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:48 Пожарная статистика в Свердловской области: 20 возгораний за сутки
12:02 В Екатеринбурге открывается УГМК-Арена: ГИБДД предупреждает о возможных заторах
11:38 Глава СК поручил доложить о проверке доступности пандуса для людей с инвалидностью в одном из домов Екатеринбурга
10:46 На дорогах Свердловской области зафиксировано 63 ДТП за сутки
09:42 В Каменске-Уральском выявлен новый эпизод похищения
18:03 Установлена подозреваемая в покушении на убийство новорождённого в Нижнем Тагиле
17:34 Задержанных за попытку провести пикет в честь Международного женского дня отпустили в Екатеринбурге
16:50 В Свердловской области фура с яйцами столкнулась с тепловозом: один человек госпитализирован
16:03 В Екатеринбурге полиция сорвала пикет к Международному женскому дню. Пять человек в полиции
14:34 В феврале пропали 67 человек, девятерых до сих пор ищут в Свердловской области
14:04 Первая девушка летчик-наблюдатель Урала будет бороться с лесными пожарами
13:13 Медикам в Свердловской области выплатили более 11 миллионов рублей социальных выплат
11:42 В Екатеринбурге УГМК-Арена поздравила женщин с 8 Марта
11:16 В Екатеринбурге художница проведет мастер-класс по созданию «деревьев»
22:13 Билеты на матч «Автомобилист» – ЦСКА раскупили за первые часы после старта продаж
21:09 Убийцу с табуретом из Нижнего Тагила ждут в колонии
20:40 «ЗооМисс»-2025 Екатеринбургского зоопарка покрыта перьями
20:02 Обещавший очистить карму ревдинки мошенник обчистил её квартиру
19:42 На дорогах Свердловской области за сутки случилось 65 ДТП
19:07 В Белинке десять мужчин прочтут стихи для прекрасных женщин
18:49 На Верх-Исетском пруду хотят восстановить «детский» маяк отряда «Каравелла»
18:37 Треть из девяти вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор
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