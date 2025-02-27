Обещавший очистить карму ревдинки мошенник обчистил её квартиру

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Ревде вынесли приговор мужчине, который решил совместить мистику с криминалом и выдал себя за потомственного провидца. Он украл у доверчивой женщины 56 тысяч рублей и ювелирные украшения во время «обряда очищения».Как установил суд, предприимчивый «экстрасенс» познакомился с потерпевшей на сайте знакомств. Во время переписки он убедил её, что обладает уникальными способностями, а заодно заметил на ней «тёмную энергетику». Он предложил встречу офф-лайн, чтобы спасти новую знакомую от мистических бед.Обряд проходил по классической схеме: жертва сложила деньги и драгоценности в красные носки, а затем отправилась в ванную, чтобы «смыть с себя негатив». Однако в этот момент очищение продолжалось уже без неё — очищение квартиры от денег и украшений. Вернувшись из ванны, ревдинка обнаружила, что «потомственный провидец» испарился, а вместе с ним таинственным образом исчезли и её «богачества».Однако, «предсказатель» не сумел предвидеть для самого себя печальный итог. Обман его раскрыли представители правоохранительных органов, а Ревдинский городской суд осудил «мистического» мошенника по статье «кража, с причинением значительного ущерба гражданину» (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Наказанием ему станет 1 год 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме того, лже-колдуну придётся вернуть потерпевшей все похищенные деньги и ценности, — сообщают в прокуратуре Свердловской области.