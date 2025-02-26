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Сегодня — последний день голосования выборах «ЗооМисс» Екатеринбургского зоопарка

19.24 Четверг, 6 марта 2025
Фото: Екатеринбургский зоопарк / зоопарк.екатеринбург.рф
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К стремительно приближающему Международному женскому дню Екатеринбургский зоопарк традиционно объявил конкурс красоты. Он проводится среди самочек различных видов животных, обитающих в зоопарке.

В этом году на титул «ЗооМисс» претендуют пять красоток. Это молодая и любопытная носуха Лейла, полярная сова Букля, обыкновенный удав Конкиста и брахипельма Смитти. Сегодня, 6 марта, — последний день голосования, но ещё не поздно оставить свой голос на официальной странице Екатеринбургского зоопарка в соцсети ВКонтакте. На данный момент в голосовалке приняли участие более тысячи человек.

Завтра, 7 марта, жюри конкурса будут подводить итоги голосования и объявят победительницу. Новую обладательницу переходящего титула «ЗооМисс» — опять же по традиции — ждёт приз. Ей устроят праздничный обед, посмотреть на который смогут и посетители зоопарка.

Напомним, что ежегодно, к Дню защитника отечества в Екатеринбургском зоопарке проходит и конкурс «ЗооМистер». В 2025 году победителем его стал фламинго по имени Фламенко.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:24 Сегодня — последний день голосования выборах «ЗооМисс» Екатеринбургского зоопарка
19:08 Легендарный пресс УЗТМ остался без охранного статуса
18:46 Трагический пожар в посёлке Пасынок стал одним из 10 вчерашних свердловских пожаров
17:30 На защиту свердловских лесов от пожаров в 2025 году выделили более миллиарда рублей
17:08 В Екатеринбурге появились правила пользования водоёмами
16:25 В полиции опровергли задержание пенсионера в Полевском
15:47 В Екатеринбурге вынесли приговор погубившему четырёх человек водителю автопоезда
15:15 На похитивших должника парней в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
14:08 Начальника екатеринбургского ОП №2 Банникова не стали отпускать из СИЗО
13:41 Суд оставил главу Артёмовского Трофимова под стражей
13:21 На нефтебазе в Белоярском прошли учения МЧС
13:07 Областной суд признал законным арест патологоанатома из Екатеринбурга
12:25 Более 318 тысяч человек посетители театры Екатеринбурга в 2024 году
11:37 Пытавший супругу раскалённым железом житель Талицкого района ответит перед судом
10:56 На самую большую ледовую арену на Урале провели мобильную связь от МТС
10:24 После капремонта в сельской школе в Красноуфимском округе возбудили уголовное дело о «халатности»
09:43 Свердловская ГАИ предупреждает о скользких после снегопадов дорогах
09:28 СМИ сообщают о похищении екатеринбуржца его друзьями из-за долга в 50 тысяч
21:18 На прошлой неделе в Свердловской области обошлось без погибших в ДТП
20:48 Стали известны некоторые подробности смертоносного пожара в посёлке Пасынок
20:31 В Дегтярске женщина на извинения знакомого ответила ударом ножа в спину
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