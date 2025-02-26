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Сегодня — последний день голосования выборах «ЗооМисс» Екатеринбургского зоопарка
Фото: Екатеринбургский зоопарк / зоопарк.екатеринбург.рф
К стремительно приближающему Международному женскому дню Екатеринбургский зоопарк традиционно объявил конкурс красоты. Он проводится среди самочек различных видов животных, обитающих в зоопарке.
В этом году на титул «ЗооМисс» претендуют пять красоток. Это молодая и любопытная носуха Лейла, полярная сова Букля, обыкновенный удав Конкиста и брахипельма Смитти. Сегодня, 6 марта, — последний день голосования, но ещё не поздно оставить свой голос на официальной странице Екатеринбургского зоопарка в соцсети ВКонтакте. На данный момент в голосовалке приняли участие более тысячи человек.
Завтра, 7 марта, жюри конкурса будут подводить итоги голосования и объявят победительницу. Новую обладательницу переходящего титула «ЗооМисс» — опять же по традиции — ждёт приз. Ей устроят праздничный обед, посмотреть на который смогут и посетители зоопарка.
Напомним, что ежегодно, к Дню защитника отечества в Екатеринбургском зоопарке проходит и конкурс «ЗооМистер». В 2025 году победителем его стал фламинго по имени Фламенко.
В этом году на титул «ЗооМисс» претендуют пять красоток. Это молодая и любопытная носуха Лейла, полярная сова Букля, обыкновенный удав Конкиста и брахипельма Смитти. Сегодня, 6 марта, — последний день голосования, но ещё не поздно оставить свой голос на официальной странице Екатеринбургского зоопарка в соцсети ВКонтакте. На данный момент в голосовалке приняли участие более тысячи человек.
Завтра, 7 марта, жюри конкурса будут подводить итоги голосования и объявят победительницу. Новую обладательницу переходящего титула «ЗооМисс» — опять же по традиции — ждёт приз. Ей устроят праздничный обед, посмотреть на который смогут и посетители зоопарка.
Напомним, что ежегодно, к Дню защитника отечества в Екатеринбургском зоопарке проходит и конкурс «ЗооМистер». В 2025 году победителем его стал фламинго по имени Фламенко.
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