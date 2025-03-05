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В феврале пропали 67 человек, девятерых до сих пор ищут в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, в феврале было зарегистрировано 67 заявок на поиск пропавших людей. Из них 48 человек были найдены живыми, один — погиб, а 5 нашли своих близких. На текущий момент остается 9 человек, о которых нет информации, и 4 неподтвержденные заявки.
Как сообщает «ЛизаАлерт», февраль традиционно считается спокойным месяцем для отряда, что предоставляет возможность для подготовки к более активному летнему сезону.
«Мы всегда рады не только добровольцам, готовым искать пропавших в городе и в природной среде, но и тем, кто готов стать частью группы прозвонов, группы репостов, пресс-службы», — отмечают в «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Как сообщает «ЛизаАлерт», февраль традиционно считается спокойным месяцем для отряда, что предоставляет возможность для подготовки к более активному летнему сезону.
«Мы всегда рады не только добровольцам, готовым искать пропавших в городе и в природной среде, но и тем, кто готов стать частью группы прозвонов, группы репостов, пресс-службы», — отмечают в «ЛизаАлерт» Свердловской области.
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