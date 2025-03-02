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В Верхней Пышме задержан мужчина, применивший насилие к судебному приставу

15.29 Воскресенье, 9 марта 2025
Фото: СУ СК России по Свердловской области
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В Верхней Пышме был задержан 37-летний местный житель, обвиняемый в насилии по отношению к представителю власти. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным СК России по Свердловской области, обвиняемый, будучи должником по алиментам, уклонялся от явки к судебному приставу. Утром 25 февраля пристав пришёл к нему домой для принудительного привода. Однако мужчина, не желая идти в отдел для разбирательства, применил физическую силу, в результате чего пристав получил травмы.

Фигурант дела задержан, и следствие планирует обратиться в суд с просьбой о мере пресечения. Обвиняемый полностью признал свою вину. За данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

«Необходимо отметить, что подобного рода противоправные деяния, когда нарушители считают возможным применять физическое насилие или угрожать его применением в отношении представителей закона, и впредь будут получать самую жёсткую правовую оценку со стороны органов следствия», — сообщает СК.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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11:38 Глава СК поручил доложить о проверке доступности пандуса для людей с инвалидностью в одном из домов Екатеринбурга
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16:50 В Свердловской области фура с яйцами столкнулась с тепловозом: один человек госпитализирован
16:03 В Екатеринбурге полиция сорвала пикет к Международному женскому дню. Пять человек в полиции
14:34 В феврале пропали 67 человек, девятерых до сих пор ищут в Свердловской области
14:04 Первая девушка летчик-наблюдатель Урала будет бороться с лесными пожарами
13:13 Медикам в Свердловской области выплатили более 11 миллионов рублей социальных выплат
11:42 В Екатеринбурге УГМК-Арена поздравила женщин с 8 Марта
11:16 В Екатеринбурге художница проведет мастер-класс по созданию «деревьев»
22:13 Билеты на матч «Автомобилист» – ЦСКА раскупили за первые часы после старта продаж
21:09 Убийцу с табуретом из Нижнего Тагила ждут в колонии
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