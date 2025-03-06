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«ЗооМисс»-2025 Екатеринбургского зоопарка покрыта перьями
Фото: Екатеринбургский зоопарк / зоопарк.екатеринбург.рф
В Екатеринбургском зоопарке выбрали главную красавицу среди животных. Титул «ЗооМисс»-2025 по итогам голосования достался полярной сове Букле.
Букля уверенно обошла четырёх соперниц, набрав 558 голосов, а это — 54% от общего числа проголосовавших. На втором месте оказалась носуха Лейла с 16%, на третьем — эдипов тамарин Нева (15%). Ожидаемо, меньше всего участники голосования проявили симпатий к паучихе Смитти и удаву Конкиста. У них всего 9% и 6% голосов соответственно.
Как рассказали сотрудники зоопарка, Букля (названная так, разумеется, в честь пернатой родственницы из книг и фильмов про Гарри Поттера) — самая северная участница конкурса. Она приехала из Ханты-Мансийского автономного округа в пару к самцу Сане. Букля предпочитает находиться в прохладе и тишине, а её любимое лакомство — цыплята.
В честь победительницы в полдень 8 марта в зоопарке проведут показательное кормление. Посетители смогут узнать больше об особенностях полярных сов и задать вопросы сотрудникам зоопарка. Праздничный обед для Букли пройдёт у первого вольера павильона «Центральный».
Напомним, что совсем недавно в Екатеринбургском зоопарке выбирали «ЗооМистера-2025». Забавно, что в этом году данный титул тоже получила птичка — фламинго по имени Фламенко.
Букля уверенно обошла четырёх соперниц, набрав 558 голосов, а это — 54% от общего числа проголосовавших. На втором месте оказалась носуха Лейла с 16%, на третьем — эдипов тамарин Нева (15%). Ожидаемо, меньше всего участники голосования проявили симпатий к паучихе Смитти и удаву Конкиста. У них всего 9% и 6% голосов соответственно.
Как рассказали сотрудники зоопарка, Букля (названная так, разумеется, в честь пернатой родственницы из книг и фильмов про Гарри Поттера) — самая северная участница конкурса. Она приехала из Ханты-Мансийского автономного округа в пару к самцу Сане. Букля предпочитает находиться в прохладе и тишине, а её любимое лакомство — цыплята.
В честь победительницы в полдень 8 марта в зоопарке проведут показательное кормление. Посетители смогут узнать больше об особенностях полярных сов и задать вопросы сотрудникам зоопарка. Праздничный обед для Букли пройдёт у первого вольера павильона «Центральный».
Напомним, что совсем недавно в Екатеринбургском зоопарке выбирали «ЗооМистера-2025». Забавно, что в этом году данный титул тоже получила птичка — фламинго по имени Фламенко.
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