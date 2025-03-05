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В Екатеринбурге художница проведет мастер-класс по созданию «деревьев»
Фото: Вечерние ведомости
9 марта в Ельцин-центре состоится мастер-класс, организованный пермской художницей Любовью Шмыковой в рамках её проекта «Школа кустарников». Это мероприятие пройдет в инклюзивной художественной мастерской А4 и призвано познакомить участников с процессом «выращивания деревьев», которые будут представлены на будущей выставке в Круглом зале Ельцин Центра.
Проект «Школа кустарников» использует метафору агропромышленности для иллюстрации этапов развития растений. Молодые сеянцы, попадая в «школу», получают необходимую заботу и внимание, что позволяет им вырасти и окрепнуть. Участники мастер-класса создадут «деревья» из ткани, но но умение шить не является определяющим фактором для участия.
Мастер-класс пройдет в несколько сеансов: в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Участие бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться.
Проект «Школа кустарников» использует метафору агропромышленности для иллюстрации этапов развития растений. Молодые сеянцы, попадая в «школу», получают необходимую заботу и внимание, что позволяет им вырасти и окрепнуть. Участники мастер-класса создадут «деревья» из ткани, но но умение шить не является определяющим фактором для участия.
Мастер-класс пройдет в несколько сеансов: в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Участие бесплатное, но необходимо предварительно зарегистрироваться.
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