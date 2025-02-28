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Убийцу с табуретом из Нижнего Тагила ждут в колонии
Фото: СУ СК России по Свердловской области
В Свердловском областном суде прошло рассмотрение апелляции на приговор жительнице Нижнего Тагила, убившей мужа. Судом первой инстанции она была приговорена к лишению свободы.
Кровавое преступление тагильчанка совершила в октябре 2023 года в квартире на улице Решетникова. В ходе ссоры её муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял жену и укусил её до крови. Женщина пыталась отбиваться руками, а затем схватила деревянный табурет и несколько раз ударила супруга по голове и телу. Несмотря на травмы, пострадавший смог выйти в подъезд, где вскоре скончался.
На суде обвиняемая утверждала, что оборонялась и нанесла лишь один удар, не желая супругу смерти. Однако экспертиза установила не менее 11 ударов по голове, что, по мнению следствия, исключает версию случайности. Тагилстроевский районный суд вынес обвинительный приговор по части 4 статьи 111 УК РФ, отправив женщину в исправительную колонию общего режима на 6 лет.
Защита обжаловала решение, но областной суд оставил его без изменений, поставив точку в деле.
Кровавое преступление тагильчанка совершила в октябре 2023 года в квартире на улице Решетникова. В ходе ссоры её муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял жену и укусил её до крови. Женщина пыталась отбиваться руками, а затем схватила деревянный табурет и несколько раз ударила супруга по голове и телу. Несмотря на травмы, пострадавший смог выйти в подъезд, где вскоре скончался.
На суде обвиняемая утверждала, что оборонялась и нанесла лишь один удар, не желая супругу смерти. Однако экспертиза установила не менее 11 ударов по голове, что, по мнению следствия, исключает версию случайности. Тагилстроевский районный суд вынес обвинительный приговор по части 4 статьи 111 УК РФ, отправив женщину в исправительную колонию общего режима на 6 лет.
Защита обжаловала решение, но областной суд оставил его без изменений, поставив точку в деле.
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