В Екатеринбурге открывается УГМК-Арена: ГИБДД предупреждает о возможных заторах

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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10 марта в Екатеринбурге состоится открытие УГМК-Арены. Это мероприятие ожидает значительный поток зрителей, что может привести к увеличению нагрузки на транспортную инфраструктуру в районе события. В связи с этим Госавтоинспекция по Свердловской области обращает внимание на возможные затруднения в движении.Для снижения рисков образования заторов и обеспечения безопасного передвижения ГИБДД рекомендует всем участникам дорожного движения рассмотреть возможность использования общественного транспорта вместо личного автомобиля.Водителям, которые всё же решат передвигаться на личных автомобилях, советуют заранее продумать маршруты, учитывая возможные изменения в организации движения. Экипажи дорожной полиции будут дежурить на ключевых участках, чтобы быстро реагировать на возникающие проблемы. Также ГИБДД напоминает, что за нарушение правил парковки транспортные средства будут эвакуированы на специализированные стоянки.