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Билеты на матч «Автомобилист» – ЦСКА раскупили за первые часы после старта продаж

22.13 Пятница, 7 марта 2025
Фото с тестового матча молодёжки, Вечерние ведомости
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Все билеты на трибуны новой ледовой арены в Екатеринбурге продались в первые же часы старта продаж. Первый матч КХЛ (до этого арену тестировали во время матча команд МХЛ) состоится уже 10 марта. Советником нашему «Автомобилисту» станет московский ЦСКА.

«При реализации билетов был зафиксирован огромный спрос, а также параллельно с этим зафиксированы хакерские атаки, проводимые с целью нарушить работу билетной системы.

Активно ведётся работа по улучшению сайта по продаже билетов, чтобы в дальнейшем сделать его функционирование более стабильным и удобным для зрителей», – отметили представители УГМК-Арены.

Кроме того, болельщиков поблагодарили за сообщения в телеграм-бот @Homearena_test_bot.

«Вместе мы сможем сделать посещение нового дома ХК "Автомобилист" по-настоящему домашним и комфортным. Будем рады видеть вас на наших матчах!», – добавили организаторы обратной связи.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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17:00 Одного из обвиняемых по делу о похищении из-за долга в Екатеринбурге отправили в СИЗО
16:30 Детей из 16 школ и 43 детских садов отправили на карантин из-за роста ОРВИ в Екатеринбурге
15:53 Стартовала продажа билетов на матч «Автомобилист» - ЦСКА
14:25 В свердловской ОДКБ открыли выставку, посвящённую мамам особенных детей
14:09 С наступающим Международным женским днём поздравили пассажирок верхнепышминского трамвая
13:49 СМИ сообщают об обнаруженной утечке газа в многоэтажке на Академика Парина в Екатеринбурге
13:01 Экипажи ДПС поздравляют водительниц в преддверии 8 Марта в Свердловской области
12:22 У екатеринбуржцев почти в четыре раза чаще стали находить рак
11:39 Свердловская ГАИ предупредила о гололедице
11:32 В Свердловскую область привезли 10 тонн клубники из Турции
11:06 В смертельном ДТП встретились фургон с легковушкой под Белоярским
10:18 В Екатеринбурге будут судить сбившего на электросамокате женщину местного жителя
10:07 В Свердловской области женщин приглашают на работу чаще мужчин
08:39 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Цвиллинга
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