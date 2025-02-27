Билеты на матч «Автомобилист» – ЦСКА раскупили за первые часы после старта продаж

«При реализации билетов был зафиксирован огромный спрос, а также параллельно с этим зафиксированы хакерские атаки, проводимые с целью нарушить работу билетной системы.



Активно ведётся работа по улучшению сайта по продаже билетов, чтобы в дальнейшем сделать его функционирование более стабильным и удобным для зрителей», – отметили представители УГМК-Арены.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Все билеты на трибуны новой ледовой арены в Екатеринбурге продались в первые же часы старта продаж. Первый матч КХЛ (до этого арену тестировали во время матча команд МХЛ) состоится уже 10 марта. Советником нашему «Автомобилисту» станет московский ЦСКА.Кроме того, болельщиков поблагодарили за сообщения в телеграм-бот @Homearena_test_bot.«Вместе мы сможем сделать посещение нового дома ХК "Автомобилист" по-настоящему домашним и комфортным. Будем рады видеть вас на наших матчах!», – добавили организаторы обратной связи.