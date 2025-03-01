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На дорогах Свердловской области зафиксировано 63 ДТП за сутки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.
По данным ГИБДД Свердловской области, основные причины способствующее авариям, выделяются несоответствие скорости конкретным условиям движения и нарушения правил приоритета при проезде перекрестков. Также часть инцидентов связано с невнимательностью участников дорожного движения.
«Госавтоинспекция Свердловской области обращает внимание на то, что соблюдение ПДД является важнейшим условием для обеспечения безопасности на дорогах», — пишет ведомство.
По данным ГИБДД Свердловской области, основные причины способствующее авариям, выделяются несоответствие скорости конкретным условиям движения и нарушения правил приоритета при проезде перекрестков. Также часть инцидентов связано с невнимательностью участников дорожного движения.
«Госавтоинспекция Свердловской области обращает внимание на то, что соблюдение ПДД является важнейшим условием для обеспечения безопасности на дорогах», — пишет ведомство.
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В Свердловской области за сутки произошло 82 ДТП
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