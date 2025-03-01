На дорогах Свердловской области зафиксировано 63 ДТП за сутки

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.По данным ГИБДД Свердловской области, основные причины способствующее авариям, выделяются несоответствие скорости конкретным условиям движения и нарушения правил приоритета при проезде перекрестков. Также часть инцидентов связано с невнимательностью участников дорожного движения.«Госавтоинспекция Свердловской области обращает внимание на то, что соблюдение ПДД является важнейшим условием для обеспечения безопасности на дорогах», — пишет ведомство.