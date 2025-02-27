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На дорогах Свердловской области за сутки случилось 65 ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В шестой день весны на территории Свердловской области автоинспекторами было зарегистрировано 65 ДТП. Об этом свидетельствует статистика областной Госавтоинспекции.
К сожалению, без пострадавших не обошлось. Согласно данным ГИБДД, за минувший четверг в автоавариях на дорогах Свердловской области девять человек получили травмы различной степени тяжести. Для одного участника дорожного движения ДТП закончилось смертью. Подробнее о вчерашнем смертельном дорожно-транспортном происшествии на трассе Екатеринбург – Тюмень под Белоярским Вечерние Ведомости уже писали.
Автоинспекторы называют три основные причины ДТП: неправильный выбор скорости, несоблюдение безопасной дистанции между машинами и невнимательность за рулём. К последней приводят разные факторы. Это и усталость водителя, и излишняя спешка, и привычка отвлекаться от дороги на мобильные устройства.
К сожалению, без пострадавших не обошлось. Согласно данным ГИБДД, за минувший четверг в автоавариях на дорогах Свердловской области девять человек получили травмы различной степени тяжести. Для одного участника дорожного движения ДТП закончилось смертью. Подробнее о вчерашнем смертельном дорожно-транспортном происшествии на трассе Екатеринбург – Тюмень под Белоярским Вечерние Ведомости уже писали.
Автоинспекторы называют три основные причины ДТП: неправильный выбор скорости, несоблюдение безопасной дистанции между машинами и невнимательность за рулём. К последней приводят разные факторы. Это и усталость водителя, и излишняя спешка, и привычка отвлекаться от дороги на мобильные устройства.
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