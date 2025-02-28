Глава СК поручил доложить о проверке доступности пандуса для людей с инвалидностью в одном из домов Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге местный житель, передвигающийся на коляске, в социальных сетях рассказал, что подъезд его дома оснащён пандусом, но пользоваться им невозможно без посторонней помощи, об этом сообщает СК России.Мужчина долго ждет улучшения жилищных условий, однако никаких мер для предоставления более комфортного жилья не предпринимается. Ремонт пандуса также не планируется, а обращения в различные инстанции не принесли результатов. В связи с этим следственные органы начали проверку, чтобы выяснить все обстоятельства ситуации.Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Валерьевичу Францишко доложить о результатах проверки.