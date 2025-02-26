В Екатеринбурге на пять дней закроют движение на улице Гражданской

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге собираются на пять дней закрыть движение по улице Гражданской от 4-го до 11-го дома, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.Ограничения будут действовать с 13 по 17 марта.В этот период специалисты ООО «Трест Гормонолитстрой» там будут проводить работы по строительству сети водоснабжения, водоотведения и выносу сети уличного освещения.Объехать перекрытый участок городские власти предлагают по улицам: Челюскинцев, Стрелочников, Машинистов, Готвальда, Бебеля, Кирова, Верх-Исетский бульвар, переулок Пестеревский.