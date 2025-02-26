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В Екатеринбурге на пять дней закроют движение на улице Гражданской
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге собираются на пять дней закрыть движение по улице Гражданской от 4-го до 11-го дома, сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии.
Ограничения будут действовать с 13 по 17 марта.
В этот период специалисты ООО «Трест Гормонолитстрой» там будут проводить работы по строительству сети водоснабжения, водоотведения и выносу сети уличного освещения.
Объехать перекрытый участок городские власти предлагают по улицам: Челюскинцев, Стрелочников, Машинистов, Готвальда, Бебеля, Кирова, Верх-Исетский бульвар, переулок Пестеревский.
Ограничения будут действовать с 13 по 17 марта.
В этот период специалисты ООО «Трест Гормонолитстрой» там будут проводить работы по строительству сети водоснабжения, водоотведения и выносу сети уличного освещения.
Объехать перекрытый участок городские власти предлагают по улицам: Челюскинцев, Стрелочников, Машинистов, Готвальда, Бебеля, Кирова, Верх-Исетский бульвар, переулок Пестеревский.
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