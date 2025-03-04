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В Свердловской области фура с яйцами столкнулась с тепловозом: один человек госпитализирован
Фото: В.Н. Горелых
В Берёзовском произошла авария, в которой грузовик с яйцами столкнулся с тепловозом. Инцидент случился 8 марта на нерегулируемом железнодорожном переезде по улице Уральская. По информации МВД России по Свердловской области, в результате столкновения один человек получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.
По предварительным данным, тепловоз, управляемый машинистом 1988 года рождения, выезжал с территории предприятия в момент, когда произошло столкновение с грузовиком Renault под управлением мужчины 1976 года рождения. Грузовик перевозил яйца общим весом порядка тринадцати тонн. Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отметил, что в результате аварии пострадал составитель поезда, который находился на сцепке тепловоза, что является нарушением правил.
Пострадавший, 1970 года рождения, оказался зажатым между полуприцепом и тепловозом. С места происшествия его оперативно доставили в реанимационное отделение Берёзовской ЦГБ, где врачи принимают меры по спасению его жизни. Водитель грузовика пояснил, что не смог увидеть тепловоз, так как пути находились вблизи забора.
По предварительным данным, тепловоз, управляемый машинистом 1988 года рождения, выезжал с территории предприятия в момент, когда произошло столкновение с грузовиком Renault под управлением мужчины 1976 года рождения. Грузовик перевозил яйца общим весом порядка тринадцати тонн. Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отметил, что в результате аварии пострадал составитель поезда, который находился на сцепке тепловоза, что является нарушением правил.
Пострадавший, 1970 года рождения, оказался зажатым между полуприцепом и тепловозом. С места происшествия его оперативно доставили в реанимационное отделение Берёзовской ЦГБ, где врачи принимают меры по спасению его жизни. Водитель грузовика пояснил, что не смог увидеть тепловоз, так как пути находились вблизи забора.
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