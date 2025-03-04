В Свердловской области фура с яйцами столкнулась с тепловозом: один человек госпитализирован

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Берёзовском произошла авария, в которой грузовик с яйцами столкнулся с тепловозом. Инцидент случился 8 марта на нерегулируемом железнодорожном переезде по улице Уральская. По информации МВД России по Свердловской области, в результате столкновения один человек получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.По предварительным данным, тепловоз, управляемый машинистом 1988 года рождения, выезжал с территории предприятия в момент, когда произошло столкновение с грузовиком Renault под управлением мужчины 1976 года рождения. Грузовик перевозил яйца общим весом порядка тринадцати тонн. Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых отметил, что в результате аварии пострадал составитель поезда, который находился на сцепке тепловоза, что является нарушением правил.Пострадавший, 1970 года рождения, оказался зажатым между полуприцепом и тепловозом. С места происшествия его оперативно доставили в реанимационное отделение Берёзовской ЦГБ, где врачи принимают меры по спасению его жизни. Водитель грузовика пояснил, что не смог увидеть тепловоз, так как пути находились вблизи забора.