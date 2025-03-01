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В полиции опровергли задержание пенсионера в Полевском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В полиции опровергли задержания пенсионера в Полевском, который высказался на тему закрытия автовокзала перед местными журналистами.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил телеграм-каналу Ural Mash, писавшему о задержании, что с пожилым мужчиной провели профилактическую беседу, напомнив про закон о митингах. По его словам, задержания не было, а выписанный протокол якобы не действительный, так как пенсионер его не подписал.
Перед этим ресурс писал, что дедушку «скрутили полицейские и увезли в отдел» после того, как он высказал местным журналистам всё, что думает.
По статье об участии в несанкционированном мероприятии (ст. 20.2 КоАП РФ) гражданам может грозить штраф до 20 тысяч рублей. По данным телеграм-канала, у пенсионера, которого свозили в отделение полиции, пенсия всего 12 тысяч, при этом у него диабет и астма, а в прошлом он перенёс инсульт.
Пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил телеграм-каналу Ural Mash, писавшему о задержании, что с пожилым мужчиной провели профилактическую беседу, напомнив про закон о митингах. По его словам, задержания не было, а выписанный протокол якобы не действительный, так как пенсионер его не подписал.
Перед этим ресурс писал, что дедушку «скрутили полицейские и увезли в отдел» после того, как он высказал местным журналистам всё, что думает.
По статье об участии в несанкционированном мероприятии (ст. 20.2 КоАП РФ) гражданам может грозить штраф до 20 тысяч рублей. По данным телеграм-канала, у пенсионера, которого свозили в отделение полиции, пенсия всего 12 тысяч, при этом у него диабет и астма, а в прошлом он перенёс инсульт.
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