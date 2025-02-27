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В Екатеринбурге вынесли приговор погубившему четырёх человек водителю автопоезда
Фото: прокуратура Свердловской области
В Чкаловском районном суде Екатеринбурге сегодня, 6 марта, вынесли приговор водителю автопоезда, который в ночь на 24 июля 2024 года не уступил дорогу «Ладе». Это привело к ДТП, в котором погибли четыре человека.
Авария, о которой идёт речь, произошла на перекрёстке, когда водитель автопоезда с улицы Бисертской хотел повернуть на Черноусовский переулок. В этот момент перекрёсток проезжала Lada 211440, в которой помимо водителя ехало трое пассажиров. Водитель автопоезда был обязан уступить дорогу отечественной машине, но не сделал этого. В результате аварии все, кто находился в легковом автомобиле, погибли.
Суд признал водителя автопоезда виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть четырёх человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и назначил ему 4,5 года в колонии-поселении с лишением права на вождение на 2,5 года, сообщили в прокуратуре региона.
Авария, о которой идёт речь, произошла на перекрёстке, когда водитель автопоезда с улицы Бисертской хотел повернуть на Черноусовский переулок. В этот момент перекрёсток проезжала Lada 211440, в которой помимо водителя ехало трое пассажиров. Водитель автопоезда был обязан уступить дорогу отечественной машине, но не сделал этого. В результате аварии все, кто находился в легковом автомобиле, погибли.
Суд признал водителя автопоезда виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть четырёх человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и назначил ему 4,5 года в колонии-поселении с лишением права на вождение на 2,5 года, сообщили в прокуратуре региона.
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