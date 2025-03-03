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На нефтебазе в Белоярском прошли учения МЧС
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
На нефтебазе в Белоярском прошли масштабные пожарно-тактические учения МЧС. Огнеборцы отрабатывали тушение пожара при возгорании нефтепродуктов.
В тренировке участвовали подразделения белоярского пожарно-спасательного гарнизона: 32 огнеборца и 11 единиц спецтехники.
Вместе они отработали «пенную атаку и охлаждение соседних резервуаров».
«По легенде, на территории нефтебазы произошло возгорание топлива в резервуаре на общей площади 440 "квадратов". Возникла угроза распространения огня на соседние резервуары»,
– рассказали в телеграм-канале свердловских спасателей.
В тренировке участвовали подразделения белоярского пожарно-спасательного гарнизона: 32 огнеборца и 11 единиц спецтехники.
Вместе они отработали «пенную атаку и охлаждение соседних резервуаров».
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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