На нефтебазе в Белоярском прошли учения МЧС





рассказали в телеграм-канале свердловских спасателей. «По легенде, на территории нефтебазы произошло возгорание топлива в резервуаре на общей площади 440 "квадратов". Возникла угроза распространения огня на соседние резервуары»,

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На нефтебазе в Белоярском прошли масштабные пожарно-тактические учения МЧС. Огнеборцы отрабатывали тушение пожара при возгорании нефтепродуктов.В тренировке участвовали подразделения белоярского пожарно-спасательного гарнизона: 32 огнеборца и 11 единиц спецтехники.Вместе они отработали «пенную атаку и охлаждение соседних резервуаров».