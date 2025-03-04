Ещё одна дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки, как свидетельствует сводка МЧС России, по Свердловской области было ликвидировано столько же пожаров, сколько и днём ранее. Из 12 вчерашних пожаров только 4 произошло в жилом секторе. Остальные пришлись на промышленные объекты и открытые площадки.Один из пожаров в жилом секторе огнеборцам пришлось ликвидировать в Горном Щите на улице Красноармейской. Там огонь охватил 15 квадратных метров частной бани. Подоспевшие 8 специалистов пожаротушения с задачей справились за 12 минут.Сразу несколько пожаров во вторник произошло в Екатеринбурге. На одном из них, вспыхнувшем на улице Военной пострадал человек. Он надышался дыма от мусора, загоревшегося на лестничной клетке четырёхэтажного жилого дома. Для прибывших к месту происшествия пожарных не составило особого труда погасить огонь — уже через девять минут они смогли со спокойной душой возвращаться в пожарное депо. А с пожаром на улице Щорса и вовсе самостоятельно справились не относящиеся к МЧС люди, которые потушили заполыхавший кондиционер. Прибывшим всё же на вызов пожарным оставалось только убедиться, что огонь не разгорится снова.