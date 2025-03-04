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Ещё одна дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области

18.47 Среда, 5 марта 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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За минувшие сутки, как свидетельствует сводка МЧС России, по Свердловской области было ликвидировано столько же пожаров, сколько и днём ранее. Из 12 вчерашних пожаров только 4 произошло в жилом секторе. Остальные пришлись на промышленные объекты и открытые площадки.

Один из пожаров в жилом секторе огнеборцам пришлось ликвидировать в Горном Щите на улице Красноармейской. Там огонь охватил 15 квадратных метров частной бани. Подоспевшие 8 специалистов пожаротушения с задачей справились за 12 минут.

Сразу несколько пожаров во вторник произошло в Екатеринбурге. На одном из них, вспыхнувшем на улице Военной пострадал человек. Он надышался дыма от мусора, загоревшегося на лестничной клетке четырёхэтажного жилого дома. Для прибывших к месту происшествия пожарных не составило особого труда погасить огонь — уже через девять минут они смогли со спокойной душой возвращаться в пожарное депо. А с пожаром на улице Щорса и вовсе самостоятельно справились не относящиеся к МЧС люди, которые потушили заполыхавший кондиционер. Прибывшим всё же на вызов пожарным оставалось только убедиться, что огонь не разгорится снова.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:31 В Дегтярске женщина на извинения знакомого ответила ударом ножа в спину
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18:47 Ещё одна дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области
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17:25 Владельцам абонементов на игры ХК «Автомобилист» предоставят приоритет при выборе мест
16:55 Обвиняемому в убийстве семьи в Каменске-Уральском в 1993 году продлили содержание в СИЗО
16:06 У жителей Верхотурья из-под крана пошла зелёная вода
15:40 Десять тонн апельсинов с жуками привезли из Египта на Урал
14:09 Двух человек спасли при крупном пожаре в Верхней Сысерти
13:30 В Екатеринбурге начался процесс по делу об убийстве младенца на Химмаше
13:07 Пропавшего накануне в Екатеринбурге мальчика в зелёной куртке нашли
12:26 Пропавшего в Екатеринбурге мальчика в зелёной куртке видели в ТЦ «Дирижабль»
11:59 В Камышлове на «зебре» сбили мужчину
11:23 При пожаре в свердловском посёлке Пасынок погибли два ребёнка и мужчина
10:41 СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца за призывы к поджогам
10:24 В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик в зелёной куртке
10:03 В 2025 году в Екатеринбурге планируют отремонтировать пять километров трамвайных путей
09:11 В Нижнем Тагиле разыскивают бросившую на улице новорождённого сына мать
21:09 Администрация Екатеринбурга повторно предупредила о фейках
20:33 Фельдшеру-взяточнику из Нижнего Тагила суд разрешил работать
20:21 Верхнепышминские балконы побудут объектами любопытства для экскурсантов
19:59 За «парилку» в поезде получил нагоняй начальник екатеринбургского Вагонного участка
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