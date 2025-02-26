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Пытавший супругу раскалённым железом житель Талицкого района ответит перед судом

11.37 Четверг, 6 марта 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Талицком районе будут рассматривать дело местного жителя, который сначала воткнул нож в колено своей жене, а потом пытал её раскалённым железом.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, его обвиняют по трем статьям УК РФ – в краже (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), пытках (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Кражу, в которой его обвиняют, он совершил 2 февраля 2025 года на складе, где он работает. Так как у него были ключи, он пришёл на склад в нерабочее время и забрал из открытой кассы 5,7 тысячи рублей.

Однако кража крайне безобидна по сравнению с тем, что он совершил 6 февраля. В этот день после распития спиртного между ним и его супругой произошёл конфликт. Сначала он вонзил ей в колено кухонный нож, а затем взял металлическую клюку, накалил её загнутый край в печи и прижал раскалённое железо к телу супруги – так он сделал не менее 52 раз, оставляя ожоги по всему телу. Параллельно он высказывал ей угрозы убийство. Дважды он ударил её буковой частью стержня по голове.

«В результате противоправных действий обвиняемого женщине причинены телесные повреждения и многочисленные термические ожоги общей площадью около 57%»,

– сообщили в ведомстве.


Уголовное дело уже направлено в Талицкий районный суд.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:56 На самую большую ледовую арену на Урале провели мобильную связь от МТС
10:24 После капремонта в сельской школе в Красноуфимском округе возбудили уголовное дело о «халатности»
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09:28 СМИ сообщают о похищении екатеринбуржца его друзьями из-за долга в 50 тысяч
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20:31 В Дегтярске женщина на извинения знакомого ответила ударом ножа в спину
19:03 В Екатеринбурге на Наину Ельцину можно будет взглянуть глазами её внучки
18:47 Ещё одна дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области
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17:25 Владельцам абонементов на игры ХК «Автомобилист» предоставят приоритет при выборе мест
16:55 Обвиняемому в убийстве семьи в Каменске-Уральском в 1993 году продлили содержание в СИЗО
16:06 У жителей Верхотурья из-под крана пошла зелёная вода
15:40 Десять тонн апельсинов с жуками привезли из Египта на Урал
14:09 Двух человек спасли при крупном пожаре в Верхней Сысерти
13:30 В Екатеринбурге начался процесс по делу об убийстве младенца на Химмаше
13:07 Пропавшего накануне в Екатеринбурге мальчика в зелёной куртке нашли
12:26 Пропавшего в Екатеринбурге мальчика в зелёной куртке видели в ТЦ «Дирижабль»
11:59 В Камышлове на «зебре» сбили мужчину
11:23 При пожаре в свердловском посёлке Пасынок погибли два ребёнка и мужчина
10:41 СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца за призывы к поджогам
10:24 В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик в зелёной куртке
10:03 В 2025 году в Екатеринбурге планируют отремонтировать пять километров трамвайных путей
09:11 В Нижнем Тагиле разыскивают бросившую на улице новорождённого сына мать
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