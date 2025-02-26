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Пытавший супругу раскалённым железом житель Талицкого района ответит перед судом
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Талицком районе будут рассматривать дело местного жителя, который сначала воткнул нож в колено своей жене, а потом пытал её раскалённым железом.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, его обвиняют по трем статьям УК РФ – в краже (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), пытках (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
Кражу, в которой его обвиняют, он совершил 2 февраля 2025 года на складе, где он работает. Так как у него были ключи, он пришёл на склад в нерабочее время и забрал из открытой кассы 5,7 тысячи рублей.
Однако кража крайне безобидна по сравнению с тем, что он совершил 6 февраля. В этот день после распития спиртного между ним и его супругой произошёл конфликт. Сначала он вонзил ей в колено кухонный нож, а затем взял металлическую клюку, накалил её загнутый край в печи и прижал раскалённое железо к телу супруги – так он сделал не менее 52 раз, оставляя ожоги по всему телу. Параллельно он высказывал ей угрозы убийство. Дважды он ударил её буковой частью стержня по голове.
Уголовное дело уже направлено в Талицкий районный суд.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, его обвиняют по трем статьям УК РФ – в краже (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ), пытках (пп. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
Кражу, в которой его обвиняют, он совершил 2 февраля 2025 года на складе, где он работает. Так как у него были ключи, он пришёл на склад в нерабочее время и забрал из открытой кассы 5,7 тысячи рублей.
Однако кража крайне безобидна по сравнению с тем, что он совершил 6 февраля. В этот день после распития спиртного между ним и его супругой произошёл конфликт. Сначала он вонзил ей в колено кухонный нож, а затем взял металлическую клюку, накалил её загнутый край в печи и прижал раскалённое железо к телу супруги – так он сделал не менее 52 раз, оставляя ожоги по всему телу. Параллельно он высказывал ей угрозы убийство. Дважды он ударил её буковой частью стержня по голове.
«В результате противоправных действий обвиняемого женщине причинены телесные повреждения и многочисленные термические ожоги общей площадью около 57%»,
– сообщили в ведомстве.
Уголовное дело уже направлено в Талицкий районный суд.
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