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В Екатеринбурге появились правила пользования водоёмами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ввели правила для водоёмов. Постановление с перечнем правил пользования водными объектами подписал мэр Алексей Орлов.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, в уральской столице есть всего 118 водоёмов, но «рекреационную функцию выполняют» только 29 из них.
Так, например, в обязанности организатора такого пространства теперь должна входить охрана, очистка берега, а также обеспечение безопасности людей. Также при проведении мероприятий возле водоёма организатор теперь обязан получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии акватории правилам.
Особые требования предъявили пляжам:
– место должно быть не менее чем на 500 метров выше от спуска сточных вод, а от портовых, гидротехнических сооружений – выше на 250 метров либо ниже на 1000.
– иметь ограждения и стоки для дождевых вод;
– иметь постепенный скат без уступов до глубины 2 метров при ширине береговой полосы не менее 20 метров;
– иметь зону для купания детей с максимальной глубиной от 0,7 до 1,3 метра;
– быть оборудованным туалетами на расстоянии не менее 20 метров.
Также появились запреты для отдыхающих. Им теперь запрещено:
– мыть машину, стирать вещи;
– мусорить на берегу и акватории;
– употреблять спиртное;
– забирать воду без соответствующего разрешения;
– сплавлять древесину;
– пасти скот.
Также власти запретили «захоранивать на берегу людей и животных».
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, в уральской столице есть всего 118 водоёмов, но «рекреационную функцию выполняют» только 29 из них.
«При этом ни один из них не подходит для купания – только для отдыха на берегу. При создании рекреационного пространства у водоёма его организатор (часто это муниципалитет) должен обозначить её особыми информационными знаками и ухаживать за ней»,
– пояснили мэрии.
Так, например, в обязанности организатора такого пространства теперь должна входить охрана, очистка берега, а также обеспечение безопасности людей. Также при проведении мероприятий возле водоёма организатор теперь обязан получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии акватории правилам.
Особые требования предъявили пляжам:
– место должно быть не менее чем на 500 метров выше от спуска сточных вод, а от портовых, гидротехнических сооружений – выше на 250 метров либо ниже на 1000.
– иметь ограждения и стоки для дождевых вод;
– иметь постепенный скат без уступов до глубины 2 метров при ширине береговой полосы не менее 20 метров;
– иметь зону для купания детей с максимальной глубиной от 0,7 до 1,3 метра;
– быть оборудованным туалетами на расстоянии не менее 20 метров.
Также появились запреты для отдыхающих. Им теперь запрещено:
– мыть машину, стирать вещи;
– мусорить на берегу и акватории;
– употреблять спиртное;
– забирать воду без соответствующего разрешения;
– сплавлять древесину;
– пасти скот.
Также власти запретили «захоранивать на берегу людей и животных».
«Постановление включает уже существующую нормативную базу и разработано в связи с изменениями в законодательстве»,
– уточнили в мэрии.
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