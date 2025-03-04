В Екатеринбурге появились правила пользования водоёмами





– пояснили мэрии. «При этом ни один из них не подходит для купания – только для отдыха на берегу. При создании рекреационного пространства у водоёма его организатор (часто это муниципалитет) должен обозначить её особыми информационными знаками и ухаживать за ней»,

Особые требования предъявили пляжам:

Также появились запреты для отдыхающих. Им теперь запрещено:





– уточнили в мэрии. «Постановление включает уже существующую нормативную базу и разработано в связи с изменениями в законодательстве»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ввели правила для водоёмов. Постановление с перечнем правил пользования водными объектами подписал мэр Алексей Орлов.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, в уральской столице есть всего 118 водоёмов, но «рекреационную функцию выполняют» только 29 из них.Так, например, в обязанности организатора такого пространства теперь должна входить охрана, очистка берега, а также обеспечение безопасности людей. Также при проведении мероприятий возле водоёма организатор теперь обязан получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии акватории правилам.Также власти запретили «захоранивать на берегу людей и животных».