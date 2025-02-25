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Более 318 тысяч человек посетители театры Екатеринбурга в 2024 году

12.25 Четверг, 6 марта 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Глава департамента культуры Екатеринбурга Илья Марков связал успехи театральной сферы уральской столицы с развитием фестивального движения.

Как сообщили на главном портале мэрии, Илья Марков выступил перед депутатами гордумы с отчётом о состоянии и перспективах развития театральной сферы уральской столицы, в ходе которого рассказал, что в 2024 году в екатеринбургских театрах, в том числе в Доме музыки, сыграли 1672 спектакля, которые посетило более 318 тысяч человек.

По его словам, количество постановок и зрителей с каждым годом увеличивается. Заслугу в этом он находит в том числе в развитии фестивального движения в городе.

Так, одним из важных событий, со слов Маркова, стал Международный фестиваль детского балета «Щелкунчик приглашает», объединяющий любительские и профессиональные коллективы классического танца. С 2012 по 2024 год в нём приняли участие 4 100 исполнителей из 30 городов 17 регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья.

Также Илья Марков отметил Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», который проходит в Екатеринбурге с 2002 года. Фестиваль «Реальный театр», ведущий свою историю с 1990 года, открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой» и фестиваль «Ореn Air Fest».


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:56 На самую большую ледовую арену на Урале провели мобильную связь от МТС
10:24 После капремонта в сельской школе в Красноуфимском округе возбудили уголовное дело о «халатности»
09:43 Свердловская ГАИ предупреждает о скользких после снегопадов дорогах
09:28 СМИ сообщают о похищении екатеринбуржца его друзьями из-за долга в 50 тысяч
21:18 На прошлой неделе в Свердловской области обошлось без погибших в ДТП
20:48 Стали известны некоторые подробности смертоносного пожара в посёлке Пасынок
20:31 В Дегтярске женщина на извинения знакомого ответила ударом ножа в спину
19:03 В Екатеринбурге на Наину Ельцину можно будет взглянуть глазами её внучки
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17:49 Похолодание до -20 ожидается в Свердловской области
17:25 Владельцам абонементов на игры ХК «Автомобилист» предоставят приоритет при выборе мест
16:55 Обвиняемому в убийстве семьи в Каменске-Уральском в 1993 году продлили содержание в СИЗО
16:06 У жителей Верхотурья из-под крана пошла зелёная вода
15:40 Десять тонн апельсинов с жуками привезли из Египта на Урал
14:09 Двух человек спасли при крупном пожаре в Верхней Сысерти
13:30 В Екатеринбурге начался процесс по делу об убийстве младенца на Химмаше
13:07 Пропавшего накануне в Екатеринбурге мальчика в зелёной куртке нашли
12:26 Пропавшего в Екатеринбурге мальчика в зелёной куртке видели в ТЦ «Дирижабль»
11:59 В Камышлове на «зебре» сбили мужчину
11:23 При пожаре в свердловском посёлке Пасынок погибли два ребёнка и мужчина
10:41 СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца за призывы к поджогам
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