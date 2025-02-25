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Более 318 тысяч человек посетители театры Екатеринбурга в 2024 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава департамента культуры Екатеринбурга Илья Марков связал успехи театральной сферы уральской столицы с развитием фестивального движения.
Как сообщили на главном портале мэрии, Илья Марков выступил перед депутатами гордумы с отчётом о состоянии и перспективах развития театральной сферы уральской столицы, в ходе которого рассказал, что в 2024 году в екатеринбургских театрах, в том числе в Доме музыки, сыграли 1672 спектакля, которые посетило более 318 тысяч человек.
По его словам, количество постановок и зрителей с каждым годом увеличивается. Заслугу в этом он находит в том числе в развитии фестивального движения в городе.
Так, одним из важных событий, со слов Маркова, стал Международный фестиваль детского балета «Щелкунчик приглашает», объединяющий любительские и профессиональные коллективы классического танца. С 2012 по 2024 год в нём приняли участие 4 100 исполнителей из 30 городов 17 регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья.
Также Илья Марков отметил Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», который проходит в Екатеринбурге с 2002 года. Фестиваль «Реальный театр», ведущий свою историю с 1990 года, открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой» и фестиваль «Ореn Air Fest».
Как сообщили на главном портале мэрии, Илья Марков выступил перед депутатами гордумы с отчётом о состоянии и перспективах развития театральной сферы уральской столицы, в ходе которого рассказал, что в 2024 году в екатеринбургских театрах, в том числе в Доме музыки, сыграли 1672 спектакля, которые посетило более 318 тысяч человек.
По его словам, количество постановок и зрителей с каждым годом увеличивается. Заслугу в этом он находит в том числе в развитии фестивального движения в городе.
Так, одним из важных событий, со слов Маркова, стал Международный фестиваль детского балета «Щелкунчик приглашает», объединяющий любительские и профессиональные коллективы классического танца. С 2012 по 2024 год в нём приняли участие 4 100 исполнителей из 30 городов 17 регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья.
Также Илья Марков отметил Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», который проходит в Екатеринбурге с 2002 года. Фестиваль «Реальный театр», ведущий свою историю с 1990 года, открытый театральный фестиваль моноспектаклей и дуэтов «Свой» и фестиваль «Ореn Air Fest».
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