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Владельцам абонементов на игры ХК «Автомобилист» предоставят приоритет при выборе мест
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В связи со сменой домашней арены хоккейным клубом «Автомобилист» владельцам абонементов предоставят приоритетное право на выбор новых мест.
Первыми выбору будут делать владельцы абонементов в сектора А и Ж, затем группа владельцев абонементов из сектора Б, Е, И, Н, после них будут выбирать места владельцы абонементов, у которых были места за воротами и на балконах.
Отмечается, что при распределении мест среди владельцев абонементов на новой арене команда клуба учитывала то, на каких местах они сидели в КРК «Уралец».
Напомним, что ХК «Автомобилист» создал новый сайт для продажи билетов на игры в новом ледовом дворце. Сегодня, 5 марта, там стартовали тестовые продажи. Официальная полномасштабная продажа билетов начнётся 7 марта.
«Конфигурации КРК "Уралец" и "УГМК-арены" различаются, поэтому всем владельцам абонементов попросту невозможно присвоить места, идентичные тем, какие были на трибунах КРК. Однако перед началом нового сезона 2025/26 все владельцы абонементов будут иметь приоритет при выборе мест для покупки нового абонемента»,
– рассказали в хоккейном клубе.
Первыми выбору будут делать владельцы абонементов в сектора А и Ж, затем группа владельцев абонементов из сектора Б, Е, И, Н, после них будут выбирать места владельцы абонементов, у которых были места за воротами и на балконах.
Отмечается, что при распределении мест среди владельцев абонементов на новой арене команда клуба учитывала то, на каких местах они сидели в КРК «Уралец».
«Например, если болельщики располагались на балконах или секторах "Л" и "Г" под самой крышей, то на "УГМК Арене" они также получат высокие по расположению места – либо на втором ярусе, либо на первых рядах третьего яруса. Все остальные владельцы абонементов получают места на первом ярусе, в идентичных секторах по сравнению со схемой рассадки в КРК, либо в симметрично расположенных секторах, предполагающих схожий вид на игровую площадку»,
– пояснили представители хоккейного клуба.
Напомним, что ХК «Автомобилист» создал новый сайт для продажи билетов на игры в новом ледовом дворце. Сегодня, 5 марта, там стартовали тестовые продажи. Официальная полномасштабная продажа билетов начнётся 7 марта.
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Билеты на «УГМК-Арену» появятся на новом сайте ХК «Автомобилист» в тестовом режиме с 5 марта
04 марта 2025
04 марта 2025