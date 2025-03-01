Владельцам абонементов на игры ХК «Автомобилист» предоставят приоритет при выборе мест

«Конфигурации КРК "Уралец" и "УГМК-арены" различаются, поэтому всем владельцам абонементов попросту невозможно присвоить места, идентичные тем, какие были на трибунах КРК. Однако перед началом нового сезона 2025/26 все владельцы абонементов будут иметь приоритет при выборе мест для покупки нового абонемента»,

– пояснили представители хоккейного клуба.

«Например, если болельщики располагались на балконах или секторах "Л" и "Г" под самой крышей, то на "УГМК Арене" они также получат высокие по расположению места – либо на втором ярусе, либо на первых рядах третьего яруса. Все остальные владельцы абонементов получают места на первом ярусе, в идентичных секторах по сравнению со схемой рассадки в КРК, либо в симметрично расположенных секторах, предполагающих схожий вид на игровую площадку»,