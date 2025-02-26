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Дело о расправе над двумя котами в Алапаевске передали в суд
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские полицейские передали в суд дело сельскохозяйственного работника из Алапаевска, который устроил жестоко расправился с двумя котами из-за съеденного ужина. Об этом Вечерним ведомостям сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Напомним, обвинение в жестокой расправе над животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ) было предъявлено 23-летнему местному жителю, который работал на сельскохозяйственном предприятии «Колхоз имени Чапаева». Погибшие коты также жили при предприятии.
Как рассказали в полиции, сама расправа произошла в рабочий перерыв. Работники вернулись в административное здание, чтобы поужинать, но один из них обнаружил, что еда, которую он оставил в пластиковом контейнере на столе, была растащена кошками и частично съедена. Это и стало поводом для расправы, которую снял на камеру своего смартфона знакомый обвиняемого. Позже видео попало в социальные сети, благодаря чему получило широкую огласку.
По словам Валерия Горелых, в ходе расследования обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Однако перед судом ему всё равно придётся ответить.
Теперь живодёру грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, обвинение в жестокой расправе над животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ) было предъявлено 23-летнему местному жителю, который работал на сельскохозяйственном предприятии «Колхоз имени Чапаева». Погибшие коты также жили при предприятии.
Как рассказали в полиции, сама расправа произошла в рабочий перерыв. Работники вернулись в административное здание, чтобы поужинать, но один из них обнаружил, что еда, которую он оставил в пластиковом контейнере на столе, была растащена кошками и частично съедена. Это и стало поводом для расправы, которую снял на камеру своего смартфона знакомый обвиняемого. Позже видео попало в социальные сети, благодаря чему получило широкую огласку.
По словам Валерия Горелых, в ходе расследования обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Однако перед судом ему всё равно придётся ответить.
«После сбора необходимой доказательственной базы уголовное дело с обвинительным заключением из трех томов по согласованию с прокуратурой полиция направила в суд для рассмотрения по существу»,
– сказал Горелых.
Теперь живодёру грозит до пяти лет лишения свободы.
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