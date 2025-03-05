Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о похищении екатеринбуржца его друзьями из-за долга в 50 тысяч
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге на ЖБИ трое молодых людей похитили своего друга из-за того, что он задолжал 50 тысяч рублей.
Своего друга парни якобы схватили утром 5 марта. В этот момент он был со своей девушкой-студенткой, именно она и сообщила в полицию о нападении, пишет екатеринбургская «Комсомольская правда», ссылаясь на свой источник.
По данным издания, у похитителей был автомат Калашникова и пистолет. Своего заложника они держали, как сообщается, в квартире 40 лет ВЛКСМ, где их и задержали.
Официальных комментариев по поводу этой истории в полиции и СК пока не давали.
Своего друга парни якобы схватили утром 5 марта. В этот момент он был со своей девушкой-студенткой, именно она и сообщила в полицию о нападении, пишет екатеринбургская «Комсомольская правда», ссылаясь на свой источник.
По данным издания, у похитителей был автомат Калашникова и пистолет. Своего заложника они держали, как сообщается, в квартире 40 лет ВЛКСМ, где их и задержали.
Официальных комментариев по поводу этой истории в полиции и СК пока не давали.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Загадочно пропавшую девушку из Полевского нашли в Ижевске
28 февраля 2025
28 февраля 2025