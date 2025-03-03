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Легендарный пресс УЗТМ остался без охранного статуса
Фото: ВООПИиК / Наследие Урала / t.me/voopiik66
Свердловское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры выступило с официальным заявлением в связи с отказом включить ковочный пресс Уралмашзавода в перечень выявленных объектов культурного наследия.
Инициатива о придании прессу охранного статуса была выдвинута в октябре 2024 года активисткой Ольгой Беляевой. В защиту уникального промышленного объекта выступили Свердловское отделение НК ИКОМОС, доктор исторических наук Константин Бугров, культуролог Олег Букин. Эксперты единогласно подтвердили его историко-культурную и мемориальную значимость. Однако руководитель управления охраны ОКН Евгений Рябинин принял решение отказать во включении пресса в перечень выявленных объектов.
Как отмечает ВООПИК, отказ был принят в условиях непрозрачной процедуры, когда заключения независимых специалистов игнорируются, а документы, на которых основываются решения государственных органов, не публикуются. Это фактически оставляет легендарный пресс усилием 10 000 тонн без защиты, лишая возможности проведения полноценной профессиональной экспертизы.
Свердловское отделение ВООПИК настаивает на том, что ковочный пресс УЗТМ имеет огромное значение для ветеранов завода и всей промышленной истории региона. Он сыграл ключевую роль в обеспечении фронта во время Великой Отечественной войны и обладает высоким потенциалом как мемориальный объект и музейный экспонат. Общественники заявляют, что исторический пресс можно и нужно сохранить, и намерены добиваться пересмотра решения.
Инициатива о придании прессу охранного статуса была выдвинута в октябре 2024 года активисткой Ольгой Беляевой. В защиту уникального промышленного объекта выступили Свердловское отделение НК ИКОМОС, доктор исторических наук Константин Бугров, культуролог Олег Букин. Эксперты единогласно подтвердили его историко-культурную и мемориальную значимость. Однако руководитель управления охраны ОКН Евгений Рябинин принял решение отказать во включении пресса в перечень выявленных объектов.
Как отмечает ВООПИК, отказ был принят в условиях непрозрачной процедуры, когда заключения независимых специалистов игнорируются, а документы, на которых основываются решения государственных органов, не публикуются. Это фактически оставляет легендарный пресс усилием 10 000 тонн без защиты, лишая возможности проведения полноценной профессиональной экспертизы.
Свердловское отделение ВООПИК настаивает на том, что ковочный пресс УЗТМ имеет огромное значение для ветеранов завода и всей промышленной истории региона. Он сыграл ключевую роль в обеспечении фронта во время Великой Отечественной войны и обладает высоким потенциалом как мемориальный объект и музейный экспонат. Общественники заявляют, что исторический пресс можно и нужно сохранить, и намерены добиваться пересмотра решения.
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Источник: Дума Ревды самораспустится 26 февраля
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